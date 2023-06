Georgina in vacanza con la famiglia: la prima FOTO vietata ai cardiopatici

Altro che crisi, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in vacanza insieme e con la famiglia. Ma la foto di Georgina è ugualmente hot

Qualcuno li dava in grande crisi, ma, dalle foto pubblicate tramite i social network non sembra affatto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si godono le vacanze. E lei, francamente, sembra davvero più in forma che mai: il primo scatto delle vacanze (ovviamente dorate) è qualcosa che vi lascerà di stucco.

Del resto, non è affatto un mistero che i due facciano una vita immersa nel lusso e nell’opulenza. Soprattutto dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, all’All-Nassr. Un ingaggio, quello garantito dagli sceicchi al fuoriclasse portoghese, che sta ulteriormente gonfiando il già straordinario conto in banca di CR7.

Cristiano Ronaldo ha scelto i soldi alla prosecuzione della carriera, già straordinaria, peraltro. Ha battuto ogni record, anche con la nazionale portoghese (con cui ha vinto i Campionati Europei nel 2016). Ma dobbiamo dire che, come quasi in ogni cosa fatta dal campione in carriera, ha fatto strada e scuola.

Dopo gli anni al Manchester United, al Real Madrid e alla Juventus, infatti, la decisione di CR7 di accettare le lusinghe saudite ha preceduto la scelta di molti altri campioni che, soprattutto in queste settimane, stanno scegliendo di terminare la propria carriera lì, ricoperti da ingaggi incredibili.

Georgina Rodriguez da urlo in vacanza

Di tutto ciò non potrà che essere felice la dolce metà di Cristiano Ronaldo, la modella e influencer Georgina Rodriguez: i due fanno ormai coppia fissa da molti anni e hanno anche avuto dei figli insieme. Una relazione lunga, iniziata quando Cristiano Ronaldo giocava e incantava con la maglia del Real Madrid e la bella Georgina era commessa in un negozio Gucci della capitale spagnola.

Ricchissimo e famosissimo lui, ma anche lei, negli anni, ha visto crescere non poco la sua notorietà e anche i suoi ricavi, dato che porta avanti con grande successo la sua attività di modella e influencer: sui social, soprattutto, sempre più brand, della moda e della cosmetica, si affidano a lei per pubblicizzare i loro prodotti, consapevoli del grande ritorno in termini di popolarità che ne avrebbero.

Nelle ultime settimane sono circolate voci circa una crisi, una rottura, tra CR7 e Georgina. Voci destituite di fondamento, evidentemente, dato che uno degli ultimi post della bella Georgina li mostra insieme, godersi la vacanza in barca. Come sempre una vacanza dorata. Ma, attenzione, cosa vediamo in una delle foto… nella prima in particolare: uno scatto di Georgina davanti a un vetro dell’imbarcazione con un malizioso vedo-non vedo, che, però, fa notare il fisico da urlo di lady CR7.