Carolina Stramare è uno spettacolo, il costume intero non contiene le forme esagerate dell’ex Miss Italia

Carolina Stramare incanta tutti con un costume intero che contiene a stento le forme esagerate: uno spettacolo per gli occhi.

Più popolare che mai dopo la vittoria nel 2019 di Miss Italia, Carolina Stramare è seguitissima sui social e, mentre continua la sua carriera da modella (tra shooting ed eventi) si è già più volte sperimentata in televisione, sia come conduttrice che come partecipante a vari programmi.

Classe ’99, dotata di una bellezza incantevole e di un corpo marmoreo forgiato da tantissimo allenamento, la Stramare si è imposta in poco tempo come icona di sensualità emergente del mondo dello spettacolo; la recente partecipazione come concorrente a Pechino Express ha permesso ai fan di conoscerla meglio e, di certo, sarà protagonista anche della prossima stagione televisiva.

In attesa di nuovi progetti, l’ex-Miss Italia si gode questi mesi estivi rendendo più bollente che mai il web con tutta la sua sensualità: seguitissima sui social, non manca mai di pubblicare foto da mozzare il fiato e quando decide di mostrarsi in costume il web va letteralmente in tilt. Eccola così, le forme sono contenute a stento per una visione divina.

Carolina Stramare posa in costume: bellezza oltre ogni immaginazione

Dalle passerelle al web, passando per la tv, tutti sono pazzi di Carolina Stramare. Mora, con gli occhi chiari e un corpo scolpito slanciato da 180 cm d’altezza, la modella fa sempre battere i cuori: di recente, sul suo profilo Instagram, ha fatto il pieno di like e di commenti con uno scatto davvero da capogiro.

Seduta su una sedia e con un’evidente abbronzatura, la Stramare indossa un costume intero coloratissimo a tema floreale targato Yamamay, che l’ha scelta come testimonial: il suo fascino è incontenibile, col costume che mette in risalto il suo corpo marmoreo ed enfatizza al massimo le curve da capogiro. Una visione divina che, come al solito, ha scatenato i fan: i complimenti e le dichiarazioni d’amore sono arrivati a migliaia.

“Bellissima , bellissimi colori fanno match al 100% coi tuoi occhioni” scrive un fan, esaltando la bellezza della Stramare e il costume indossato; “ti amo” scrive invece senza mezzi termini un altro, con una dichiarazione condivisa da molti. Manca ancora molto alla fine dell’estate e, in costume, Carolina promette scintille; di certo, anche lei è tra le vip più seguite di questi mesi.