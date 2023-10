C’è mai stato un periodo nella storia del mondo in cui tutti hanno vissuto in pace, senza guerre?

È una domanda che tutti noi ci siamo posti almeno una volta nella vita. La risposta forse è scontata e proprio per questo inaccettabile.

Gli esseri umani hanno una storia lunga e complessa di guerre, conflitti e disaccordi, che risale a migliaia di anni fa.

Nella storia del nostro pianeta, non c’è mai stato un periodo in cui non ci fossero conflitti o tensioni in qualche parte del mondo.

Pensiamo ad alcune paci famose che si sono avute nel corso della storia. La prima che viene in mente è la Pax Romana. Anche durante quell’epoca, iniziata quando l’imperatore Augusto nel 29 a.C. decretò la fine della guerra civile romana e terminata nel 180 d.C. con la morte di Marco Aurelio, la pace era limitata soltanto al territorio interno all’impero, poiché fuori dai confini i Romani erano in guerra con i popoli germanici.

O ancora, tra i periodi considerati più pacifici troviamo quello intercorso tra la fine della guerra franco-tedesca e lo scoppio della Prima guerra mondiale. Anche questa volta però non si trattò di pace su tutto il Pianeta, poiché all’epoca erano diversi i conflitti aperti in alcune colonie delle potenze dominanti. Un altro esempio si ebbe verso la fine della Seconda guerra mondiale quando si sperava che il mondo potesse finalmente vivere un periodo di pace. Ma, ancora prima della resa del Giappone e la fine definitiva del conflitto, avvenuta il 2 settembre del 1945, era già scoppiata un’altra guerra, quella per l’indipendenza dell’Indonesia. Ma qual è il motivo?

Perché non c’è mai stata pace su tutta la Terra?

La mancanza di pace su tutta la Terra è un problema complesso che deriva da molteplici fattori. Le differenze culturali, religiose, ideologiche e politiche tra nazioni e gruppi, ad esempio, possono portare a conflitti. Queste differenze spesso influenzano le percezioni e i comportamenti delle persone, rendendo difficile la comprensione reciproca e la cooperazione. Inoltre anche la competizione per risorse limitate, come il territorio, l’acqua, l’energia e i materiali naturali, può portare a conflitti tra nazioni e gruppi che cercano di proteggere o espandere i propri interessi.

Le disuguaglianze economiche possono portare a guerre, specialmente quando una parte della popolazione vive in povertà. E ancora, gli interessi politici e la lotta per il potere possono portare a conflitti interni ed esterni. Un altro fattore può essere il nazionalismo e la difesa dell’identità nazionale. La storia passata di conflitti tra nazioni e gruppi può alimentare tensioni continue e conflitti futuri. Negli ultimi tempi la presenza di armi avanzate e la militarizzazione possono aumentare il potenziale per conflitti e renderli più pericolosi.

In conclusione, la risposta alla domanda posta nel titolo quindi, purtroppo, è no. Non ci sono mai stati momenti di pace in tutto il mondo. Magari oggi nel nostro Paese stiamo vivendo un periodo di pace ininterrotto che dura dal 1945, ovvero dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Ma se usciamo con la testa al di fuori del nostro Paese possiamo renderci conto che la pace nel mondo è solo un’utopia. Pensiamo ad esempio al conflitto russo-ucraino che vede fronteggiarsi i due eserciti in campo dal febbraio 2022. Oppure al nuovo capitolo dell’infinita guerra tra Israele e Palestina dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2022.