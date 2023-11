Puoi mantenerti in forma anche in ufficio: bastano due minuti e non dovrai più andare in palestra

Un momento decisivo per restare sempre in forma anche in ufficio: ecco gli esercizi più importanti per essere sempre al top senza più problemi

Bisogna pensare sempre al benessere del proprio corpo nonostante le tante ore trascorse in ufficio. Ecco i consigli utili per chi resta sempre seduto: ecco gli esercizi consigliati da fare alla scrivania senza alcun problema.

Come svelato dal settimanale Dipiù, ci sono tanti segreti per mantenersi in forma per chi lavora in ufficio per otto ore. Dalla pausa pranzo a quella per la merenda, ma nessuno pensa a quella favorevole anche alla ginnastica. Bastano pochi minuti per stare sempre in forma.

Bisognerà così cambiare le proprie abitudini per sgranchirsi facendo qualche esercizio anche alla scrivania in modo tale da migliorare la postura senza problema alla schiera e alle articolazioni. La posturologa e massofisioterapista, Valia Benedetti, ha così voluto diffondere nuovi consigli per chi non ha tempo di andare in palestra: un paio di minuti ogni ora senza l’uso di alcun attrezzo.

Ufficio, tutti gli esercizi da fare alla scrivania: ecco quelli più importanti

Tante idee per chi non ha proprio tempo per intraprendere un percorso in palestra: ecco i passi da seguire per sentirsi sempre al top della forma.

In primis, alzarsi in piedi eseguendo due o tre passi intorno alla scrivania per poi accovacciarci. Bisogna restare con i talloni a terra per qualche secondo: chi non ce la fa, va bene anche sollevati. La sequenza va fatta per due o tre volte in modo tale da migliorare la mobilità e anche la tonicità dei muscoli delle gambe.

Il secondo esercizio da fare è quello che riguarda il collo per avere benefici alla cervicale: basta stare seduti alla scrivania con la schiena ben dritta. In questo modo vanno effettuate rotazioni molto lente della testa: si parte con il mento sul petto inclinando prima a destra e poi a sinistra con l’orecchio che si avvicina alla spalla. Va effettuata una rotazione in senso antiorario per poi tornare al punto di partenza: poi va ripetuto dalla parte opposta per un totale di sei ripetizioni.

C’è un terzo esercizio utile per la schiena: restando seduti allontaniamo la sedia in maniera lenta con i gomiti poggiati sul bordo della scrivania con un libro tra le mani. In questo modo bisogna inspirare ed espirare per dieci volte totali. Possono essere effettuati anche gli addominali stando alla scrivania: vanno tolte anche le scarpe oppure va messo un giornale vecchio sulla seduta. Dopodiché ci appoggiamo un piede e con la schiena dritta e gli addominali contratti, alziamo il piede che è sulla sedia per avvicinare il ginocchio più vicino al petto. Bisognerà restare in equilibrio fino a dieci per poi riscendere e ripeterlo dalla parte opposta.