Milan-Juve, affare da 25 milioni: il grande colpo dell’estate

Non solo schermaglie di mercato tra i grandi club, ma anche una grande trattativa: ecco l’intrigo da 25 milioni tra Milan e Juventus

Sono settimane in cui impazza il calciomercato. I grandi club soprattutto stanno cercando di rinforzare i propri organici per lanciare la sfida al Napoli che lo scorso anno ha letteralmente ammazzato il campionato. E, in tal senso, sull’asse Milan-Juve si potrebbe materializzare una grande trattativa. Ecco il punto.

Per adesso, i grandi club si sono un po’ fatti i dispetti. Inter e Juventus sicuramente. La querelle Romelu Lukaku sta infatti ancora infiammando i rumors di mercato. Ma il recente ingaggio di Juan Cuadrado, che ha vissuto diverse stagioni in bianconero, è una ulteriore prova.

Gli stessi cugini, Milan e Inter, si sono date battaglia, con qualche sgarbo, come l’ingaggio da parte dei nerazzurri di Marcus Thuram. E resta viva anche la rivalità tra Roma e Milan: entrambi i club sono alla ricerca di un centravanti e si contendono tanto Gianluca Scamacca, quanto Alvaro Morata.

Ora, però, potrebbe arrivare una clamorosa trattativa di mercato tra due delle società più titolate del nostro calcio: Milan e Juventus. Un affare da circa 25 milioni di euro di cui vi diciamo tutto quello che c’è da sapere.

Milan-Juve: affare da 25 milioni di euro

Il Milan infatti sta cercando di puntellare un po’ tutti i reparti. Dopo gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic e Marco Sportiello è come detto alla ricerca di un centravanti, ma non solo. L’anno scorso, la squadra di Pioli si è afflosciata per via della scarsa profondità della rosa. Un errore che a Milanello non si vuole commettere ulteriormente.

E così, si cerca un vice Theo Hernandez di buon livello. Il terzino sinistro francese, infatti, è da sempre costretto a tirare la carretta per mancanza di alternative. Ma ora Pioli ne potrebbe avere un di grande livello, che arriverebbe dalla Juventus: stiamo parlando infatti del giovane Andrea Cambiaso.

Terzino sinistro che a 23 anni vanta già due stagioni da titolare in serie A, prima nel Genoa e poi nel Bologna. Il suo cartellino, però, è di proprietà della Juventus che, alle prime richieste di informazioni da parte del Milan ha sparato alto: 25 milioni di euro. Tanti. Un po’ perché si tende sempre a non voler rinforzare una diretta concorrente, un po’ perché la Juventus che quest’anno, inevitabilmente, dovrà puntare sulla linea verde, non è convintissima di cedere Cambiaso. Ma l’impressione è che le cose possano cambiare in fretta e, quindi, l’affare possa decollare in questi giorni, quando manca circa un mese all’inizio del campionato.