Diritti tv, così gli italiani rischia la beffa: doppio abbonamento per vedere la serie A

I diritti per la trasmissione della prossima Serie A sono ancora in dubbio e mettono in apprensione i fan: dove si potranno vedere le partite? La risposta potrebbe far infuriare proprio tutti.

I tifosi del Napoli ancora esultano per la conquista del terzo scudetto della storia del club, ma diverse altre partite di questa Serie A devono giocarsi, molte delle quali decisive per la qualificazione alle coppe europee e per la permanenza nel massimo campionato di Calcio.

Fuori dal rettangolo verde, poi, c’è un’altra grande “partita” che si sta giocando e di cui in tanti aspettano con ansia di sapere il risultato: quella dei diritti televisivi. Se per quest’anno la Serie A è stata visibile su Dazn e, nell’ambito di tre partite, anche su Sky, il futuro per la trasmissione della stagione 2024-2024 e per gli anni successivi è ancora incerto.

La Lega ha pubblicato i pacchetti dei diritti televisivi pronti ad essere assegnati tramite bando, ma al momento la situazione appare piuttosto confusionaria per il tifoso; tra più di un anno, in molti potrebbe dover accettare a malincuore anche l’ipotesi di fare un doppio abbonamento per poter vedere tutte le partite della sua squadra del cuore. Come andrà a finire? Ecco cosa sappiamo ad oggi.

Diritti tv Serie A, pubblicati i pacchetti dalla Lega: ipotesi doppio abbonamento per il tifoso

Il bando pubblicato dalla Lega offre 8 pacchetti differenti, ognuno dei quali modulabile su un contratto triennale, quadriennale o quinquennale con praticamente tantissime combinazioni differenti; non è da escludere poi che, in caso di offerte non adeguate, si passi al piano B (l’advisor) o addirittura al piano C, quel canale della Lega su cui tanti presidenti di Serie A stanno spingendo da tempo.

Al di là di accordi commerciali e cifre, al tifoso interessa sapere dove potrà vedere le partite: con un primo pacchetto non cambierebbe assolutamente nulla rispetto ad oggi, perché l’emittente vincitrice (come oggi Dazn) trasmetterebbe le 10 gare in programma + 3 trasmesse anche su altre emittenti. Più preoccupante per i tifosi, sebbene più redditizia per la Serie A, quelle delle partite in esclusiva; in questo caso potrebbe essere necessario un doppio abbonamento per riuscire a seguire tutte le partite.

Il pacchetto che forse farebbe felici tutti è invece la coesclusiva: partite sia su un’emittente che sull’altra, col tifoso messo nella posizione di poter scegliere a cosa abbonarsi. Un altro pacchetto invece propone praticamente per quasi tutta la stagione 5 partite in esclusiva da una parte e 5 dall’altra; anche qui, una situazione piuttosto ingarbugliata.