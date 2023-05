“Vuole rimanere giovane” un padre compie un gesto mai visto

Il gesto assurdo del padre diventa notizia, ma i rischi sono tantissimi. Lo fa perché ha paura di invecchiare

La conquista della giovinezza eterna è la vetta irraggiungibile per l’essere umano, l’ossessione che esiste dall’era dei tempi e che continua a ispirare diversi campi di ricerca. La verità è che l’uomo dovrebbe rassegnarsi alla sua finitezza, nonostante l’idea della morte sia un concetto difficile da digerire per via del fatto che l’uomo, così come gli altri esseri viventi, viene al mondo attaccandosi alla vita, e il suo istinto primordiale renderebbe fin da subito la morte il suo controsenso più grande.

Succede che le persone più ricche, che hanno soldi per grandi investimenti, decidono di provare a sfidare il destino, allungando il tempo di sopravvivenza, ed è proprio quello che è successo a Bryan Johnson che ha deciso di fare orecchie da mercante sui rischi pur di sperimentare su se stesso un metodo per rimanere giovane.

Si tratta di un imprenditore americano di 45 anni, ossessionato dalla giovinezza e vittima costante della paura di invecchiare. È conosciuto come il fondatore dell’azienda specializzata in sistemi di pagamento web e mobile per e-commerce, dal nome Braintree.

Vuole rimanere giovane, pur sapendo di poter rischiare la vita: il caso di Bryan Johnson apre l’interrogativo

Da sempre ossessionato dalla cura di se stesso, Johnson è seguito da un equipe di medici che lo rincorre da quando si sveglia a quando va a dormire, tra integratori e vari esercizi per tutelare il corpo dall’invecchiamento. Fin qui nulla di strano, se non fosse per quest’ossessione portata all’estremo che l’ha convinto a sperimentare su se stesso un elisir di lunga vita (che comporta non pochi rischi). La strategia è stata quella di iniettarsi un litro di sangue del figlio 17enne per rallentare il processo di deterioramento delle cellule, fisiologico per un corpo che invecchia.

Al 17enne è stato prelevato 1/5 del sangue del suo corpo, poi separato in parti, e il plasma ottenuto è stato reinfuso nel sangue di Bryan, il padre. Ovviamente la medicina non conosce con certezza i risultati di queste sperimentazioni, Bryan era al corrente dei rischi che poteva correre, c’è un’alta probabilità di effetti collaterali pericolosi, come per esempio una forte reazione immunitaria. Questo potrebbe essere lo scotto da pagare per una mossa così avventata ed esasperante. Cercare a tutti i costi la giovinezza, ma a che prezzo?