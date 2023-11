George Clooney si è stancato dell’Italia. E se ne andrà per sempre

La storia d’amore tra George Clooney e il Lago di Como è giunta forse al capolinea? Il noto attore ha messo in vendita la lussuosa villa.

Un legame che sembrava indissolubile, ma che infine si è dissolto per delle ragioni al momento ignote. Nell’ormai lontano 2002, l’iconico attore hollywoodiano percorreva la riva del lago con la sua moto. Un guasto lo costrinse a fermarsi e colse così l’occasione per ammirare l’incredibile paesaggio. Fu in quel momento che scoppiò una scintilla, destinata a durare oltre vent’anni. George Clooney acquistò Villa Oleandra pochi mesi dopo essersi goduto un periodo di villeggiatura nella località di Laglio, sul Lago di Como. Qui, imparò le usanze locali ed interiorizzò profondamente la cultura italiana.

Villa Oleandra funse da location per le sue avventure sentimentali da scapolo d’oro e successivamente per gli istanti di spensieratezza vissuti in famiglia, insieme alla sua Amal e ai gemelli Ella e Alexander – venuti al mondo il 6 giugno 2017. I figli parlano perfettamente italiano e sono profondamente legati al Bel Paese. Ciò nonostante, sembra che questa storia d’amore sia destinata a concludersi presto. Il primo passo consiste nella vendita della residenza: George Clooney abbandona il Lago di Como, alla modica cifra di 100 milioni di euro.

George Clooney stufo del Lago di Como? Il divo mette in vendita Villa Oleandra

Qualcuno sostiene che Clooney stia fuggendo da Laglio, in seguito alla diffusione della notizia secondo cui i Ferragnez sarebbero diventati i suoi vicini di casa. In realtà, il divo statunitense non ha spiegato le motivazioni che si nascondono dietro questa triste scelta. I residenti locali lo consideravano parte integrante della comunità, dato che hanno potuto godere della sua presenza per i precedenti mesi estivi degli ultimi due decenni.

Villa Oleandra è dunque in vendita: il prezzo dichiarato corrisponde a 100 milioni, valore che oscilla a seconda dell’offerta di mercato. Un bell’investimento, considerando che all’epoca Clooney acquistò la struttura per 10 milioni. Le trattative risultano top secret, non è trapelato alcun nome di un papabile cliente. Ad ogni modo, nelle ultime ore qualcuno ha ipotizzato che la scelta di abbandonare la località di Laglio derivi dalle esigenze della moglie Amal. A quanto pare, sembra che la dolce consorte preferisca la Provenza ed abbia quindi convinto il marito ad acquistare una lussuosa villa nel Sud della Francia. Si tratta tuttavia di una mera indiscrezione che non ha ricevuto alcuna conferma (e nessuna smentita).