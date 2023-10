Sì, anche le coppie felici litigano: il segreto è saper disinnescare

Anche voi che siete una coppia felice vi trovate a litigare non poche volte? Non entrate in allarme, dovete imparare a ‘disinnescare’

Avere una storia d’amore soddisfacente e soprattutto di lunga durata non è un’impresa da poco, ma anzi può rivelarsi alquanto difficile soprattutto in una società come la nostra dove i valori e i sentimenti sembrano essere svaniti o comunque ridotti di molto.

In una coppia litigare non è sempre negativo (L’intellettualedissidente.it)

Tutto questo è molto triste se ci fermiamo a riflettere. Troppe coppie si lasciano ogni giorno anche senza una spiegazione plausibile, soffrono e si fanno del male o si perdono nei loro problemi infiniti e nelle frequenti eppure normali incomprensioni.

Normale litigare quando si è in coppia o no? Non dovremmo forse metterci sempre e il più possibile a confronto con la persona che ci sta di fronte, che vive al nostro fianco? Ma soprattutto litigare fa bene o fa male? A queste domande è sempre arduo riuscire a trovare una risposta soddisfacente, anche perché spesso siamo nelle condizioni di credere che se evitiamo di bisticciare di frequente, allora potremo avere una relazione felice. Ma non è sempre così, anzi: il confronto a volte è in grado di salvare molti rapporti che si rivelano essere in crisi. Ma senza esagerare: valutiamo le situazioni.

Come fare a disinnescare i litigi nelle relazioni di coppia

A questo proposito potremmo affermare con assoluta convinzione che litigare si può fare anche in modo da non compromettere la serenità della coppia. Come? Sappiamo da recenti studi americani, che i motivi principali di litigio quando si è in coppia possono essere legati alla sfera intima, alla religione, all’ordine domestico, alla famiglia, agli hobby, alla gelosia e alla situazione familiare di ciascun partner.

Ma non serve aggredirsi e far volare insulti all’altra persona, perché questo non farà che rendere peggiore la situazione di incomprensione e di lontananza e alla lunga, può anche e soprattutto far si che venga meno il rispetto e la stima per l’altro. Quindi si può invece iniziare a non darsi addosso di continuo e prendersela con l’altro solo per il piacere di farlo.

Bisognerebbe invece ragionare e riflettere bene sul modo di affrontare e trovare un rimedio per la difficoltà in sé. In questo modo l’ostacolo che si deve affrontare sembrerà meno importante e si ridimensionerà di molto. Basta non farsi trascinare troppo dalla rabbia e dai rancori personali, che in una storia d’amore non dovrebbero esserci comunque, e dovremmo imparare ad accettare quello che siamo con i nostri pregi e i difetti.