“Se la pensi così è il caso che ci allontaniamo”: le frasi tipiche di chi non accetta le tue critiche

Il confronto dovrebbe essere alla base di ogni rapporto sano, ma ci sono persone che non riescono mai ad accettare le critiche.

Non può esistere rapporto sano, autentico e duraturo senza un confronto, uno scambio di opinioni e, perché no, critiche costruttive. Una parola che viene solitamente associata a qualcosa di negativo, ma non sempre è così. Una critica, se è fondata su ragioni obiettive e se è costruttiva, ci aiuta a vederci con gli occhi degli altri, a cogliere punti di vista diversi dal nostro. E così può contribuire a migliorarci.

Tuttavia ci sono persone che le critiche non riescono proprio ad accettarle: le vivono come un’offesa e un attacco personale. Questi individui – siano essi i nostri amici oppure il nostro partner – non amano i confronti, a meno che non venga data loro sempre ragione, fanno fatica a realizzare che qualcuno possa pensarla in modo diverso e, quando accade, minacciano di prendere le distanze da noi.

Frasi tipiche di chi non accetta le critiche

Ognuno di noi reagisce alle critiche in modo diverso: alcuni le colgono come un’opportunità per migliorarsi, mentre altri non le accettano. Molto dipende dall’autostima che una persona ha di sé. Chi ha una bassa fiducia non le tollera perché lo fanno sentire ancora più sbagliato. Queste persone hanno un repertorio di frasi abbastanza noto e ripetitivo per cercare di far passare gli altri dalla parte del torto.

Un manipolatore, ad esempio, minaccia chi lo ha criticato di voler prendere le distanze per un po’ con frasi tipo: “Se la pensi così, meglio non vederci per un po‘”. Una persona passiva-aggressiva, invece, fingerà di accettare la critica ma poi si vendicherà in qualche modo. Un narcisista cercherà di rigirare la frittata e attaccherà chi lo ha criticato con frasi del tipo: “Tu sei 10 volte peggio di me“.

Un vittimista cercherà di far sentire in colpa il suo interlocutore con una frase tipica come: “Se fossi al mio posto, faresti esattamente la stessa cosa”. Una personalità borderline affetta da estrema insicurezza può decidere di chiudere un rapporto di amore o di amicizia anche per critiche estremamente banali riguardo un piatto troppo salato, vedendo tutto come un attacco personale.

Che fare in tutti questi casi? Sicuramente l’individui che è stato criticato deve essere rassicurato sul fatto che il giudizio riguardava un suo specifico comportamento e non la totalità della sua persona. In seconda battuta, però, è anche importante chiarire che ognuno ha sempre il diritto di esprimere, con educazione e gentilezza, la propria idea anche quando non si è d’accordo.