Se hai dubbi sulla tua relazione, fa attenzione: questi 7 segnali indicano che è al capolinea

Ci sono dei chiari segnali che indicano che una relazione è ormai giunta al capolinea. Ecco i più frequenti

Vivere una storia d’amore, soprattutto nella fase iniziale, è qualcosa in cui tutto sembra essere perfetto, meraviglioso. Ci si sente sopraffatti dai sentimenti, si farebbe qualunque cosa per stare con l’altra persona, se ne sente tantissimo la mancanza e si tende a voler passare tutto il tempo insieme.

Sono tante le promesse che ci si potrebbe scambiare in questi frangenti, soprattutto quella che sarà per sempre. Purtroppo, però, non per tutti le cose vanno così.

Per alcuni, infatti, non ci sarà nessun per sempre, anzi, dopo un po’ la fiamma potrebbe affievolirsi, per poi spegnersi completamente.

Ma quali sono i 7 segnali che indicano che è una relazione è al capolinea? Scopriamolo insieme.

7 inequivocabili segnali che una storia è finita

Quando una storia finisce, ci sono dei segnali molto chiari che spesso, però, sopratutto all’inizio, si tendono a sottovalutare, perché magari non si vuole accettare che la relazione sia conclusa.

Magari è difficile dirselo, ma prima o poi si esploderà o semplicemente, non si potrà più far finta di nulla, e ci si lascerà. Tra i segnali più chiari che una storia è sul punto di terminare, c’è la mancanza di connessione sia dal lato fisico, sia emotivo.

Non si avverte più lo stesso desiderio di stare insieme, sia fisicamente che emotivamente, e soprattutto comincia a mancare il dialogo. Si iniziano a fare raffronti con il primo periodo, in cui tutto sembrava perfetto.

Il punto è, però, che soprattutto all’inizio, tutto sembra andare a mille, e poi c’è una fase di stabilizzazione della coppia che porta o a ravvivare il rapporto riuscendo a mantenere un equilibrio alla cui base c’è vero amore, oppure ci si lascia, perché in realtà era un fuoco fatuo.

Altro segnale che significa che la storia è agli sgoccioli, è l’ostinarsi a voler cambiare l’altro. Se non potete avere ciò che desiderate da una persona, perché ci sono aspetti del carattere che non si conformano col vostro modo di pensare, valori e quant’altro, perché vi ostinate a volerla cambiare? Cambiate partner, perché non è la persona per voi.

Un quarto segnale è la mancanza di dialogo. Se non si comunica, la relazione è inesistente. Uno dei presupposti di un rapporto, infatti, è proprio comunicare e condividere.

Se vi dà fastidio ciò che il partner dice o fa, a prescindere, meglio lasciarsi. Inutile continuare una relazione che non ha futuro. Se perdete interesse ed evitate le occasioni per stare con il vostro lui o la vostra lei, e anzi, preferite fare altro, vuol dire che la relazione è al capolinea.

E infine, l’ultimo segnale della fine di una relazione è il non far niente per migliorare il rapporto. Se non si fa nulla per ravvivarla, per tenerla in piedi, per far sì che la fiamma resti accesa, allora è proprio finita.