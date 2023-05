Scoperto cosa sognano i cani: ma attenzione, non svegliateli mai durante un sogno

Anche i vostri cani sognano, proprio come gli umani. I nuovi studi hanno dato molte più risposte: attenzione però a non svegliarli!

Chi ha un cane in famiglia si è sempre posto la domanda sul suo sonno. Sogna? Ma cosa sogna? Le immagini arrivano nel sonno come noi umani? In effetti capita che un cane si muova nel sonno o che abbai o, ancora, pianga; ma fino a poco tempo fa non era chiaro a nessuno che cosa succedesse durante il sonno di un cane.

Gli studi sul cervello degli animali lasciano ancora tanti dubbi, lavora come quello di un umano? Oppure ha delle logiche differenti? Per quanto riguarda i cani, questi animali definiti ‘domestici’ in quanto molto fedeli all’uomo, il cervello è molto simile a quello dell’uomo. Nel senso che il loro sonno assomiglia in ogni fase al nostro.

Negli ultimi studi infatti è stato spiegato che non è vero che gli animali sognano in modo diverso: il fatto di riuscire a comunicare così bene con loro nonostante la loro mancanza di capacità linguistiche dimostra come le nostre menti riescano a basarsi su alcune funzioni comuni. Proprio per questo anche durante il sonno anche loro provano le stesse emozioni del quotidiano. Gioia, dolore, fame, tristezza etc.

I nuovi studi sul sonno dei cani: questi animali quando dormono sognano come gli umani, ma attenzione a non svegliarli

La dottoressa Deirdre Barrett, psicologa clinica ed evolutiva della Harvard Medical School, ha pubblicato uno studio su ciò che i cani sognano, facendo passi da gigante.

Ha detto che infatti è molto probabile che i cani sognino le loro esperienze quotidiane, proprio come gli umani, il che significa che c’è una buona probabilità che stiano sognando i loro proprietari. Inoltre, come i loro proprietari, potrebbero sognare in positivo o in negativo: per esempio un litigio con i loro simili, oppure un’umiliazione da parte dal padrone che lo sgrida e così via.

Questo è il motivo per il quale è più sicuro evitare di svegliare il cane durante un sonno, anche nel caso in cui ci facesse tenerezza per via della sofferenza che mostra nell’atteggiamento. Come quando noi umani sogniamo qualcosa di negativo e una volta svegli abbiamo bisogno di quei secondi per renderci conto di quale sia la realtà, la stessa cosa succede anche a loro: hanno bisogno di più tempo per riconoscerci una volta svegli.

In questo senso potrebbero diventare pericolosi, soprattutto per i bambini. Se svegliati da un sogno negativo potrebbero reagire con un morso: ovviamente non avrebbero mai voluto attaccarvi, semplicemente non erano coscienti.