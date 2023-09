Salvati dai tumori del cavo orale con questi semplici gesti | Salvi la famiglia in modo facile

I tumori del cavo orale possono colpire chiunque. Per prevenire lo sviluppo di questa patologia è importante conoscerne i fattori di rischio

Sapevi che una scarsa igiene orale può avere conseguenze molto più gravi della comparsa di carie? Ciò, infatti, potrebbe avere ripercussioni dannose non solo sulla salute dei denti, ma anche sulla salute in generale, in particolare favorendo la comparsa di alcuni tumori orali.

In questo articolo spieghiamo i segni e i sintomi del cancro orale e le cause di questa patologia. Sebbene la stragrande maggioranza dei tumori orali si sviluppi nei tessuti della mucosa orale (carcinoma), possono colpire anche la lingua, le ossa mascellari, il palato o le labbra. Compaiono più spesso dopo i 40 anni e colpiscono più frequentemente gli uomini rispetto alle donne.

Tumori del cavo orale: sintomi

Nella maggior parte dei casi, i primi sintomi del cancro orale compaiono in una fase abbastanza precoce della malattia. Se riconosci qualcuno di questi, ti consigliamo vivamente di consultare il tuo dentista o chiamare rapidamente il tuo medico per determinare se questo segno indica la presenza di cancro.

Ecco alcuni dei segni e sintomi a cui prestare attenzione per identificare il cancro orale:

Macchie bianche e/o rosso scuro sulle labbra, sulla lingua o nella bocca

Crescita sul labbro o in bocca

Mal di bocca che non guarisce dopo due settimane

Ispessimento della mucosa orale (guancia), che può, ad esempio, rendere scomodo l’uso della protesi

Sensazione di dolore o difficoltà durante la masticazione, la deglutizione o l’articolazione

Linfonodi del collo o ghiandole salivari ingrossati

Sanguinamento persistente o intorpidimento della lingua o delle labbra

Cambiamenti nella voce.

Quali sono le cause e i fattori di rischio del cancro orale?

Non esiste un’unica causa per lo sviluppo del cancro orale. In effetti, il cancro orale può svilupparsi a causa di una moltitudine di cause e fattori di rischio. Un buon modo per prevenire il cancro orale è adottare una routine quotidiana di igiene dentale. Lavarsi i denti dopo ogni pasto, usare il filo interdentale e usare il collutorio è una routine essenziale per una bocca sana.

Prendersi cura della propria salute orale significa anche recarsi dal dentista almeno una volta all’anno (o secondo la frequenza consigliata). Una pulizia completa e rigorosa elimina il più possibile i batteri e il tartaro che sono presenti nella bocca e che non è possibile pulire da soli. Inoltre, il tuo dentista può identificare precocemente un tumore o un altro problema.

Un buon modo per ridurre i fattori di rischio prevede di limitare il consumo di tabacco e alcol. Questo cambiamento comporta numerosi benefici per la salute in generale, ma soprattutto per la salute orale.

Ti sembrerà strano ma per proteggere la salute del cavo orale può essere utile vaccinarsi contro l’HPV. Il papillomavirus umano (HPV) non è solo una potenziale causa di cancro della cervice nelle donne, ma è anche un fattore di rischio per il cancro del cavo orale.

Infine, ricorda di curare la tua alimentazione. Come? Mangia più frutta e verdura. I carotenoidi, sostanze naturali presenti nella frutta e nella verdura di colore giallo, arancione e verde scuro, aiutano a proteggere le cellule della bocca.