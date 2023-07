Regala la tua Assenza a chi non apprezza la tua Presenza: come comportarsi con chi non ti merita

Imparare a rapportarsi agli altri osservando il loro comportamento è il miglior modo per imparare a stare al mondo, il buonismo non ha mai salvato nessuno

Capita spesso che durante il percorso di vita, a qualsiasi età, ci si senta vulnerabili e sovrastati dai sentimenti che proviamo per le persone che abbiamo intorno, che amiamo ma al tempo stesso ci rendono consapevoli delle relazioni tossiche che abbiamo instaurato con esse con il loro comportamento. A volte si tratta di dinamiche che si creano per una convergenza sbagliata tra caratteri (una persona tossica per noi potrebbe non esserlo per qualcun altro) a volte invece si tratta di una dipendenza da persone problematiche che non fanno altro che causare stress.

Tutti almeno una volta si sono trovati invischiati in situazioni del genere, capita perché le stesse persone negative non sono in grado di riconoscere il malessere che trasmettono agli altri e anche per questo risultano difficili da sopportare, perché non si danno limiti. Dall’altra parte, nella maggior parte dei casi, ci sono persone empatiche che si aggrappano al sentimento negativo cercando di aiutare con affetto chi hanno intorno. Da questo meccanismo deleterio è difficile uscirne.

Come abbandonare le persone tossiche senza sensi di colpa: la strada per imparare a vivere in modo sereno

Di solito questo accade quando non siamo rispettosi nei nostri confronti, quando non ci accettiamo, ci amiamo poco o guardandoci allo specchio pensiamo di non meritarci l’amore degli altri. Prima si impara che non è così e prima si impara anche a vivere. Tutti hanno il diritto di essere trattati con rispetto ma come si può pretendere dagli altri quando non lo si ha con se stessi?

Ebbene sì, quando non si ha per se stessi, anche gli altri ci guarderanno con disprezzo, di riflesso. Per questo è importante imparare ad amarsi nella vita, perché una persona che si ama non si lascerebbe trattare così da chi ha intorno, a prescindere dall’amore e dal sentimento che possa provare.

Qualsiasi tipo di relazione, amicale o sentimentale, si deve basare su un rapporto di scambio, imparare a sbarrare la strada a coloro che non hanno intenzione di darci attenzioni e amore è il primo passo per salvarsi dalle situazioni tossiche che generano stress.

Non abbiate paura di ‘abbandonare’ spiega anche il blog di psicologia Psicoadvisor, non guardare ai ricordi. Quel che era in passato potrebbe non essere adesso: bisogna accettare che le cose cambino, le situazioni, i luoghi, le persone, tutto è in evoluzione, niente resta statico. Se ci si attacca ai ricordi felici si diventa incapaci di guardare la realtà.