Quanto costa mangiare in Sicilia nella Valle dei Templi in un ristorante della guida Michelin

Quando facciamo la spesa gran parte degli acquisti riguarda il cibo. Possiamo essere bravi ai fornelli oppure no, ma sappiamo che abbiamo bisogno di vari nutrienti. In vacanza spesso andiamo al ristorante a pranzo o a cena. Oltre alla necessità di mangiare possiamo in questo modo scoprire la cucina locale. Se ci troviamo in Sicilia potremmo assaporare alcuni piatti dello chef Mangione ad Agrigento. Scopriamo il loro costo.

Ci sono piatti regionali che fanno ormai parte del patrimonio culinario nazionale. Pensiamo alla pasta all’amatriciana o alle lasagne. Possiamo ordinare queste prelibatezze in ogni parte d’Italia o prepararle a casa. In altri casi ci sono ricette che si eseguono con ingredienti legati a un territorio. Possiamo gustare primi o secondi oppure dolci tipici recandoci in vacanza in alcune Regioni.

Alcune attrazioni da visitare tutto l’anno

Meta di tanti turisti in ogni stagione dell’anno è ad esempio la Sicilia. Quest’isola può soddisfare svariate esigenze. Mare, montagne, riserve naturali insieme a città d’arte o borghi storici attraggono e stupiscono molti visitatori.

La millenaria storia dell’isola si apprezza in particolare nei siti archeologici. Tra i più famosi troviamo Selinunte e Segesta.

In particolare se ci troviamo in visita ad Agrigento potremmo ammirare la Valle dei Templi, visitare i reperti del museo Griffo e il quartiere ellenistico romano. Proprio a due passi da questo si trova uno dei ristoranti della guida Michelin, Carusu. Lo chef Alen Mangione, da “carusu”, da piccolo, sognava di avere un giorno un proprio ristorante. Il desiderio è una realtà dove poter assaggiare piatti che uniscono tradizione e innovazione.

Quanto costa mangiare in Sicilia nella Valle dei Templi dallo chef Mangione

Al ristorante Carusu di Agrigento si possono provare diverse specialità con il menù degustazione. Per 6 portate si pagherebbero 80 euro. Se diamo un’occhiata invece alla carta, per esempio tra gli antipasti troviamo a 18 euro l’uovo pochè con topinambur, liquirizia e limone. Con 23 euro mangeremo la seppia farcita. Tra i primi i tortelli di crostacei costano 30 euro, mentre le linguine con broccoletto e caciocavallo 25 euro. Passando ai secondi, troviamo tra gli altri il pesce spada a 30 euro e un piatto con agnello a 35 euro. Completerà il pasto uno dei dolci del ristorante con ingredienti locali come pistacchi, mandorle e agrumi. I prezzi partono da 13 euro. Molto ricca anche la carta dei vini.

Ecco quindi quanto costa mangiare in Sicilia nella Valle dei Templi presso Carusu.

