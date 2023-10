Perché gli uomini italiani vivono coi genitori fino ai 40 anni: comodità o necessità?

Molti uomini italiani vivono con i genitori fino ai 40 anni: cosa c’è dietro? Una comodità assoluta o una necessità? Ecco spiegato il motivo

Avere la propria autonomia è un aspetto essenziale nella vita di tutti noi. Riuscire ad avere un’auto propria, per chi può permetterselo, o una propria abitazione che sia in affitto o acquistata, è il non plus ultra della libertà ed indipendenza. Indipendenza che deriva innanzitutto da fattori economici. Economia che negli ultimi anni di certo non sorride al popolo italiano, come a tante famiglie europee. Il tutto dovuto da un costo della vita sempre più alto.

Di conseguenza, con gli stipendi che stanno subendo un piccolo ritocco grazie al taglio del cuneo fiscale, il potere di acquisto degli italiani non è così alto, quindi bisogna fare di necessità virtù. E il popolo italiano è uno di quelli che vede maggiormente gli uomini, anche fino ai 40 anni, ancora in casa cono i propri genitori. Ma cosa c’è dietro questa scelta? Necessità o comodità? Ecco tutti gli aspetti che bisogna considerare.

Uomini ancora in casa a 40 anni: qual è il motivo?

Il paese italiano è uno tra quelli il cui tasso di anzianità è molto elevato. Il numero di giovani è sempre di meno, a causa di una natalità che non riesce a prendere il largo. I motivi sono diversi, e soprattutto di natura economica. Parafrasando un titolo di un film, l’Italia pare essere un paese per vecchi, e i giovani sono sempre più in difficoltà. Soprattutto gli under 40, i quali non riescono ad acquistare casa a causa degli alti tassi di interessi dei mutui, così come le garanzie da dover presentare.

Motivo per il quale è ancora presente il Bonus Prima casa under 36, per permettere ai giovani sotto questa soglia d’età, anche con contratti atipici, di provare ad acquistare casa. Si registra quindi un elevato numero di quasi quarantenni ancora a casa dei propri genitori. Ma come mai? Sono così mammoni? Sicuramente, per quella che è la tradizione italiana, per le madri è difficile vedere andare via i figli se non ancora “sposati/sistemati”, quindi di fondo c’è una cultura ancora molto tradizionalistica.

Altri aspetti da considerare

Ammettiamolo tutti, o quasi, per la maggior parte delle persone stare a casa dei propri genitori è sempre una manna che cade dal cielo. Serviti e riveriti, con poche responsabilità finché non c’è una parvenza di famiglia che si sta creando. Questo è sicuramente un aspetto molto comodo a molti under 40, ma certo è che l’aspetto economico grava pesantemente. Oggi anche soltanto affittare una casa non è molto semplice.

Per cui, una indipendenza che magari qualche anno fa si raggiungeva molto più rapidamente, al giorno d’oggi risultano tempi molto più dilatati. Quindi il grosso degli uomini ancora in casa dai genitori, è dato da una necessità, e da una indipendenza economica che tarda ad arrivare. Una situazione molto comune, che è anche un po’ la fotografia del momento che il paese sta attraversando.