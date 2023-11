Non è detto che l’amicizia sia eterna: 5+1 segnali che stai perdendo un amico

Credete nell’amicizia eterna? Forse allora dovreste sapere che invece può finire, come l’amore: ecco sei segnali utili per capirlo

Si dice che chi trova un amico trova un tesoro. Ma la cosa triste dei proverbi, che con il tempo finiscono per diventare dei detti popolari conosciuti da tutti, è che non sempre dicono la verità. Talvolta vengono creati infatti per conformarsi il più possibile ai desideri più reconditi degli esseri umani.

E uno di questi desideri, che peraltro si annovera tra quelli più comuni delle persone, è riuscire ad avere delle amicizie vere e che possano durare per tutta la vita.

Questo bisogno di eternità nei rapporti umani è da sempre la cosa che ci assilla maggiormente, perché è come un traguardo a cui spesso tendiamo e in effetti ci sembra di sfiorarlo, ma che poi in realtà, per un motivo o per un altro finisce per sfuggirci e più ci sfugge e più ci incaponiamo nel volerlo ottenere.

La verità forse è che nessuno di noi riesce a essere “eterno”, perché siamo esseri finiti e come tali, già in base a questo dato di fatto, dovrebbe essere escluso il concetto e il senso di eternità della nostra esistenza e questo si esplica ovviamente anche nei rapporti umani che intratteniamo nel corso della vita.

Ecco quali sono i segnali per capire se stiamo perdendo un amico

L’amicizia è fondamentale tanto quanto l’amore, anzi. In realtà potrebbe segnare molto più di quanto fa l’amore, può essere anche messa al primo posto ed essere avvolgente, assillante. Ma eterna invece? La risposta è si, l’amicizia può essere anche eterna, ma sono molto pochi e difficili i casi in cui questo effettivamente avviene.

In realtà farci cogliere di sorpresa non piace a nessuno, però per non essere impreparati e per imparare a comportarci in ogni situazione, dovremmo imparare a cogliere dei segnali che sembrerebbero essere rilevanti. Il rapporto potrebbe essere al capolinea, se non si riesce mai a trovare del tempo o un momento adatto per stare con il proprio amico. La voglia di frequentarsi non deve mai mancare.

Quando ci succede qualcosa di importante non sentiamo il bisogno di avvisare il nostro amico per renderlo partecipe è un altro segnale che qualcosa non va. Quando ci allontaniamo dagli amici, la prima conseguenza è che ci sentiamo troppo spesso soli e abbandonati. Allo stesso modo se non riusciamo a parlare con un amico in modo costruttivo, è un segnale negativo. Anche se durante la nostra vita ognuno di noi affronta tante novità e situazioni diverse, non deve smarrire mai il contatto se un’amicizia è vera. Se vedi che il tuo amico tende a rispondere anche ai messaggi dopo diversi giorni, fai attenzione.