Kate, i genitori non pagano i debiti

Travolti dalla pandemia nel 2020, i genitori di Kate Middleton non poterono fare altro che vendere l’azienda di famiglia.

I cittadini britannici si scagliano contro i genitori della Principessa del Galles, tappezzando Londra di manifesti il cui contenuto è sempre il medesimo: “Carol e Michael Middleton non pagano i debiti”. Facciamo un salto indietro nel tempo: la fortuna della famiglia Middleton nasce dall’azienda Party Pieces, specializzata nella produzione di addobbi e accessori per feste ed occasioni più o meno informali. Proprio grazie ai suoi introiti, i genitori della futura Regina riuscirono a garantire l’istruzione dei figli presso le migliori scuole situate sul territorio inglese, inclusa la St. Andrews University- dove Kate incontrò William per la prima volta.

Nel 2011, quando i Principi del Galles convolarono a nozze, sugellando finalmente l’unione, la Party Pieces valeva 30 milioni di sterline. Tuttavia, in seguito alla pandemia e alla conseguente diffusione delle norme Anti-Covid, i genitori di Kate Middleton non poterono fare altro che annunciare bancarotta, a causa dell’accumulo di un debito pari a 2,6 milioni di sterline. Decisero così di vendere l’azienda ad un acquirente esterno, attraverso la procedura pre-pack administration deal, la quale consente ai precedenti proprietari di nominare degli amministratori. Chi ha pagato quindi il debito di oltre 2 milioni? Da qui, nasce la polemica.

E l’hanno scritto ovunque

La polemica nasce dalla stampa britannica stessa, la quale ha ipotizzato che il famoso debito – responsabile di aver condotto la Party Pieces alla bancarotta, sia stato sanato dai contribuenti inglesi. Tra i fomentatori, troviamo anche i fornitori dell’azienda che, dall’anno della pandemia, non sono stati risarciti di un solo pound. In seguito alla diffusione della notizia, un vero e proprio scandalo ha travolto i suoceri dell’erede al trono.

Quanto accaduto ha richiesto l’intervento repentino di James Middleton, fratello della Principessa del Galles. Il Mirror ha spiegato di come James avrebbe cercato di “individuare” tutte le locandine, in modo da “distruggerle”. Nel frattempo un insider ha lamentato l’odio, a suo dire ingiustificato, nei confronti della coppia: “E’ ingiusto fare questo nella loro città natale, a pochi passi da dove vivono” – le sue parole – “Stanno facendo del loro meglio affinché le cose vadano meglio e non meritano questo tipo di abuso”. Come accade di consueto, la Royal Family non è intervenuta nel merito. La stessa Kate ha risposto alle accuse con religioso silenzio.