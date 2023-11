Strano ma vero, se ingrassi potrebbe essere a causa dei litigi con il tuo partner. Se lo sai puoi dimagrire subito senza fare la dieta.

Non passano inosservati i risultati di un recente studio in base al quale litigare con il proprio partner potrebbe contribuire ad avere qualche chilo di troppo. Ecco cosa è stato scoperto.

Ogni persona ha un proprio modo di approcciarsi alla vita e relazionarsi alle altre persone. Un modus vivendi che si rispecchia negli ambiti più disparati, compreso quello amoroso. Ogni coppia, infatti, è una storia a sé. Alcune tendono, ad esempio, ad essere più appiccicose.

Altre invece vedono i partner essere più indipendenti. A prescindere dal tipo di rapporto instaurato può capitare a tutti di vivere dei momenti di alti e bassi. Proprio quest’ultimi possono sfociare in litigi che potrebbero avere un impatto negativo anche sul nostro peso.

Ingrassi a causa dei litigi col partner (strano ma vero), se lo sai dimagrisci subito senza dieta: cosa hanno scoperto

In base ad un recente studio sembra che i continui litigi con il partner potrebbero avere un impatto non indifferente sulla nostra salute. In particolare potrebbero influenzare il metabolismo e pertanto contribuire ad avere qualche chilo di troppo.

Per giungere a tale risultato alcuni ricercatori hanno condotto uno studio su 43 coppie sposate e fatto compilare loro dei sondaggi in merito alla soddisfazione della vita coniugale, eventuali disturbi dell’umore o sintomi di depressione passati. Hanno chiesto alle coppie di discutere in privato e fatto mangiare loro delle pietanze ricche di grassi. I ricercatori hanno poi provveduto a misurare quante calorie bruciasse ogni partecipante.

Ebbene, alla fine dalle fiera è emerso che i partner più ostili, con alle spalle sintomi di disturbi dell’umore, bruciavano mediamente 31 calorie in meno all’ora. Ma non solo, sembra che i soggetti in questione registrassero livelli di insulina più elevati fino circa due ore dopo il pasto. Questo va a stimolare l’assunzione di cibo. Ovviamente, è bene sottolineare, si tratta solamente di un ristretto campione. Quindi non bisogna dare per scontato che un aumento di peso sia da associare ad eventuali litigi con il partner.