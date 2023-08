Il segno zodiacale più educato e gentile: con loro non farai mai figuracce

Tanti segni zodiacali hanno buone maniere e osservano le regole del galateo. Ma c’è una costellazione in particolare che batte tutti

Ci sono persone che prendono alla lettera l’adagio di praticare atti di gentilezza a casaccio. Una cosa bellissima, del resto. Non tutti ne sono capaci, è una questione di indole e, soprattutto, di influenze astrali. E c’è, in particolare, un segno che è sicuramente il più gentile tra i dodici dello Zodiaco. Ecco qual è.

Persone che sono dei principini o delle principesse. Dicono sempre “per favore” e “grazie”, tengono le porte al passaggio di qualcuno e masticano con la bocca chiusa (anche se questa è proprio l’abc). Fatto sta che con loro non farai mai e in nessun caso brutta figura. Anche perché sono sempre pacati e compiti, non si agitano mai in pubblico, saranno sempre vestiti correttamente per un evento e sono impeccabilmente educati.

Queste persone seguono le regole fino in fondo e il loro oroscopo è sicuramente il motivo. Già, perché c’è in particolare un segno zodiacale con queste caratteristiche inconfondibili. Ecco qual è.

Il segno zodiacale più educato e gentile

Una menzione speciale la meritano alcuni segni quali la Bilancia, il segno moderato ed equilibrato per antonomasia: non ha bisogno di grandi comportamenti per apparire educato e gentile. Oppure il Capricorno, che mantiene sempre un certo aplomb anglosassone, ma anche il Toro, segno con la testa sulle spalle che fa della correttezza il suo mantra. Ma c’è, in particolare, un segno che vorrà invece essere sempre inappuntabile.

And the winner is… il Leone! Ebbene sì, qualcuno potrebbe sorprendersi, ma è proprio il Leone il segno sicuramente più a modo. Parliamo infatti di un segno forte e carismatico, del resto, è il re della foresta. Il Leone ha una grande leadership innata, un carisma che lo fa sempre spiccare tra tanti.

Ed è proprio questo, forse, il motivo principale che lo tende a far essere sempre impeccabile. Troverete infatti il Leone sempre ben vestito, sempre con i capelli sistemati al punto giusto, sempre con un savoir faire invidiabile. Questo perché ama più di ogni altra cosa stare al centro dell’attenzione, che gli altri lo notino, per la sua eleganza, per esempio. O che gli facciano i complimenti per i modi ormai in disuso.

Riconoscono e, anzi, la ritengono fondamentale, l’importanza dell’etichetta e della correttezza nel mantenere la loro immagine positiva. A volte il Leone può risultare un po’ affettato in questi suoi comportamenti. Ma, pur di essere sempre al centro dell’attenzione, farebbe questo e altro.