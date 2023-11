Il partner continua a pronunciare queste frasi? Sta cercando si addossarti le sue colpe: come scoprirlo

In una relazione d’amore ci possono essere manipolazioni di vario tipo: ecco come riconoscere una delle peggiori in assoluto.

Stare insieme e creare una relazione stabile non è facile: si tratta di fare un paziente lavoro di compromesso, di comprensione dell’altro ma soprattutto di piccole rinunce e ammissioni di colpe. Bisogna quindi mantenere con costanza un impegno faticoso, che a volte può sembrarci più grande di noi.

Purtroppo molte persone decidono di utilizzare le dinamiche di coppia a proprio favore, facendo in modo di far ricadere sul partner tutte le colpe e le crisi che si sviluppano all’interno della relazione. In questo modo evitano di prendersi qualsiasi responsabilità e finiscono per uscire sempre “vittoriose” da ogni tipo di conflitto.

Ovviamente si tratta di dinamiche tossiche e molto pericolose, perché questo tipo di manipolazione emotiva ha delle conseguenze negative sull’equilibrio psico-fisico di chi le subisce. Per evitare di rimanere intrappolati in questo tipo di rapporti, smascherando coloro che si comportano come dei veri e propri manipolatori, basta imparare a riconoscere determinate frasi che vengono utilizzate praticamente da tutti coloro che vogliono addossare al partner le colpe.

Le frasi che usano i manipolatori nelle relazioni di coppia

“Mi stai aggredendo, calmati”. Nella maggior parte dei casi le persone che ripetono costantemente di essere state aggredite in realtà hanno provocato la reazione che stanno ricevendo e lo hanno fatto apposta. Pronunciando questa frase, però, passano per vittime addossando al partner il ruolo di carnefice e persona violenta.

“Mi hai frainteso” oppure “Non è andata così”. Sono due frasi tipiche di coloro che attuano una manipolazione conosciuta in psicologia con il nome di gaslighting. Questa consiste nel convincere il partner di essere poco intelligente e di non saper interpretare correttamente le parole o gli eventi. In realtà chi pronuncia queste sentenze molto probabilmente ha deciso di alterare e distorcere i fatti per andare a proprio favore e a discapito del partner.

“Con tutto quello che faccio per te”. Questa frase serve a scatenare il senso di colpa allo scopo di ottenere favori di vario tipo dal partner. Le persone che la pronunciano si dipingono come oneste, disponibili e generose mentre in realtà vogliono che siano gli altri a comportarsi così nei loro confronti. In questo modo, se non dovessero ricevere l’aiuto desiderato potranno incolpare in futuro il partner rinfacciandogli di non averle aiutate in un momento di necessità.