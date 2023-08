I segni più gelosi dello zodiaco: le relazioni diventano molto difficili

Controllo costante del partner e scenate di quelle memorabili: questi sono i segni più gelosi dell’intero Zodiaco

Rendono al partner impossibile la vita. Sono possessivi, sempre alla ricerca di attenzioni e pensano sempre che abbia qualcosa da nascondere. E se lo vedono parlare con qualcuno, poi… Ci sono persone che sono di una gelosia esagerata, oseremmo dire patologica. Tutto questo dipende dal segno zodiacale sotto cui sono nate.

Ebbene sì, sarà capitato a tutti di avere, nel corso della vita, almeno un partner che ha fatto della gelosia un mantra difficile da scalfire. Ci accusava di chissà quali tradimenti, di chissà quali comportamenti poco consoni e poco leali, anche quando non facevamo nulla di male, né di sbagliato.

Perché la gelosia è così, rende ciechi, non fa vedere le cose sotto la vera luce e, anzi, realizza delle proiezioni che, alla fine, tra controlli e accuse reciproche, rischiano di minare gravemente il rapporto di coppia. Si arriva persino a spiare il partner, quanto di più odioso possa esistere. Perché quando non c’è la fiducia, tutto crolla. Insomma, se state insieme a una persona nata sotto uno di questi segni zodiacali, preparatevi a scenate di gelosia di proporzioni immani.

I segni zodiacali più gelosi

Nell’ideale podio che andremo a comporre non può non trovare spazio il segno del Toro. Un segno forte e deciso, ma anche con la testa sulle spalle, che impazzisce se viene tolto dalla sua tanto amata comfort zone. Anche per questo il Toro spesso vede del torbido nei comportamenti del partner, anche quando non vi sarebbe nulla da obiettare. Il Toro si sforza di mantenere tutto senza intoppi nella relazione, ma questo gli fa anche desiderare di controllare ogni passo compiuto dalla persona amata.

Non sorprende la presenza del Cancro. Segno emotivo e sensibile, ma anche molto ancorato alle tradizioni e attaccato alla famiglia: questo lo rende forse un po’ troppo “all’antica”, portandolo a un controllo eccessivo della persona con cui sta. Per esempio, non esiterà a fare un controllo massivo e dettagliato sulle amicizie del partner. Ma così è davvero troppo.

Infine, l’ombroso e tenebroso Scorpione. Come suo solito, lo Scorpione si muove sotto traccia: apparentemente non mostrerà (anche per orgoglio) chissà quale gelosia, ma nell’oscurità andrà a controllare ogni passo del partner, a volte convincendosi di cose sbagliate. E fate attenzione, perché lo Scorpione è senza dubbio il segno più vendicativo tra i dodici dello Zodiaco…