Ho difficoltà a credere nei complimenti che mi fanno: tutte le frasi tipiche degli insicuri

Le persone insicure sono più quante possiate pensare. Ecco come riconoscerle dalle loro frasi tipiche: una carrellata

Come fare a riconoscere una persona insicura? Ce ne sono a decine nella nostra vita e spesso lo è anche chi ostenta il contrario. Per riconoscere una persona insicura fate attenzione ad alcune frasi tipiche. Ecco una carrellata che vi aprirà un modo sulle persone che avete attorno.

L’insicurezza è qualcosa che riguarda migliaia e migliaia di persone. C’è chi non ha tratti così pronunciati. Chi, invece, a volte, viene condizionato nella vita da questo aspetto della sua personalità. Ovviamente, come sempre accade quando parliamo di qualcosa che ha a che fare con la nostra salute fisica e/o mentale, il consiglio è sempre quello di affidarvi a professionisti del settore, in caso di un malessere che condiziona la qualità della vostra vita.

Essere insicuri può essere dovuti a diversi fattori. A causa, per esempio, di esperienze negative del passato, che hanno minato le nostre certezze, tanto in ambito lavorativo e professionale, quanto sotto il profilo delle relazioni personali e sentimentali. Insuccessi, fallimenti, ma anche la convinzione di non aver avuto e ottenuto quello che avremmo meritato, può incidere non poco.

Non solo, anche l’ambiente familiare può influire. Essere cresciuti in una famiglia non stabile, magari con alte aspettative, può contribuire a farci sentire insicuri. Così come il contesto sociale, che ci chiede sempre di più e non ci perdona momenti di fisiologica flessione. Essere dei perfezionisti, poi, ci porta a una condizione di cronica insoddisfazione perché, come è giusto ricordare, la perfezione non esiste.

Le frasi tipiche delle persone insicure

E così, le persone insicure sono molte di più rispetto a quello che si possa immaginare. Le si può riconoscere da qualche frase tipica che pronunceranno, talvolta anche abbastanza spesso. “Ho sempre paura di sbagliare”. E’ una delle frasi principali, di quelle che racchiudono un po’ tutto il senso dell’insicurezza. La tendenza, quindi, a pensare che, agendo, si sbaglierà sicuramente. E anche se fosse così? Dagli errori e dai fallimenti nascono i successi.

“Mi sento sempre giudicato/a dagli altri” è un’altra frase che avrete sentito spesso. Tradisce una troppa, eccessiva, attenzione al valore che danno gli altri di noi. Ma pensiamo prima al valore che ci diamo, autonomamente. Collegato a ciò, la frase “ho paura di deludere le persone che mi circondano” figlia, evidentemente, di un contesto sociale e familiare che potrebbe averci caricato troppo di aspettative.

“Ho timore di mostrare il mio vero io alle persone” altra frase che indica il non piacersi, il non accettarsi come essere umano. Molto pericolosa. Frutto di qualche trauma familiare o sentimentale, poi, la frase “Mi preoccupo di essere abbandonato/a dalle persone che amo” che, purtroppo, ci impedisce di vivere al meglio i rapporti personali.

E, a proposito di rapporti, attenzione alla frase “Mi sento a disagio in situazioni sociali” che potrebbe spingerci a chiuderci sempre di più in noi stessi. Infine, in questa breve carrellata (ma ci potrebbero essere altre frasi simili) “Mi sento spesso fuori posto”. Ma il nostro posto è dove vogliamo essere e nessuno di noi è sbagliato.