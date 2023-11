Hai un leader tossico? Non commettere questo errore, gravissime conseguenze

Non solo partner, ma leader tossico, ecco come capire se a lavoro il tuo capo sia davvero deleterio per te e la tua carriera

In alcune relazioni si può creare un ambiente tossico proprio a causa di uno dei due partner che non ha un atteggiamento positivo per la coppia.

Quando si tratta di ambiente lavorativo le cose possono essere anche peggio, visto che ci si ritrova a spendere la propria personalità al cospetto di un sopraffino despota.

Sì, perché un leader che non viene stimato, ma odiato e per certi versi evitato non è un leader sano, ma il vertice di una relazione lavorativa che si accinge a diventare sempre più tossica.

Un vero e proprio problema, ecco quali sono i segnali di un capo assolutamente tossico

Un leader tossico si riconosce da diversi aspetti. Innanzitutto sembra essere temuto, al suo cospetto tutti i lavoratori tendono a non parlare e non pronunciare parole, se non quelle espressamente richieste.

Infatti, non vi è tendenza a poter confidare le proprie idee e perplessità ad una persona pronta a pugnalare, senza il minimo ritegno, all’improvviso. Il fatto che, però, questa tipologia di “capo” abbia comunque un seguito è perché questa tipologia di personalità tende ad inculcare terrore con vero e proprio terrorismo psicologico e sopraffina circuizione.

Infatti, i leader che rendono la situazione lavorativa tossica sono proprio quelli che chiedono assolutamente lealtà assoluta. Come se si entrasse a far parte di una corte, in cui non poter dire una parola fuori la volontà del signorotto di turno. Un vero e proprio mondo in cui tutto in gira intorno alla volontà e alle passioni del capo. Il giorno giusto?

Quello in cui lui o lei è di buon umore, quello cattivo? Immaginabile siano tutti pieni di pulsioni negativi. Il leader tossico intossica appunto tutti coloro che gli sono intorno senza se e senza ma. Molto difficile sopravvivere a tale situazione. Spesso, tale tipologia d capi sono quelli che si circondano di pochi fidati segretari, i quali fungono da perfetti zerbini.

Tutti coloro che non fanno parte del cerchio sono fuori gioco, sono persone da mettere sono torchio, quasi perseguitare. Un vero e proprio ambiente insano quello che si andrebbe in questo caso a presentare. Ovviamente non bisogna cadere nella trappola dell’egoismo di un leader egocentrico, per questo meglio concentrarsi sul lavoro e non cedere alle provocazioni.