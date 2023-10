Hai a che fare con un narcisista? Ecco come riconoscerlo subito (e scappare appena possibile!)

Ecco come riconoscere un narcisista, la persona che ti sta affianco potrebbe davvero essere negativa per te. Meglio riconoscere subito il problema

Inutile sottolineare che un narcisista è colui che ha un amore eccessivo verso la propria persona, tanto da risultare assolutamente negativo per gli altri, soprattutto per il partner. Proprio come Narciso, figlio di una divinità minore, che finì per disdegnare tutti e innamorarsi di sé stesso, tanto da perire per questo, così agisce un narcisista.

Alcuni elementi possono davvero far capire se si ha a che fare con un narcisista, ecco perché è fondamentale non sottovalutare i segnali.

Una persona narcisista tende a pretendere dei veri e propri “trattamenti speciali”. Queste persone si ergono rispetto alle altre, per questo credono di dover ricevere di più, sempre più.

Il narcisista, infatti vorrebbe essere sempre assecondato da tutti senza se e senza ma. Il problemi subentrano nel momento in cui non si ha un atteggiamento assertivo nei loro confronti.

Questo atteggiamento viene contrapposto dall’incapacità di portare a termine compiti e ricevere direttive. Per il narcisista non esiste un rapporto sano di dare e di avere, ma uno basato solo sul ricevere.

Ecco quali sono le caratteristiche del narcisista

La caratteristica più preoccupante del narcisista è la capacità assolutamente manipolatoria che impedisce alla vittima di vivere una relazione sana. Il narcisista è sostanzialmente bugiardo e tende ad alterare spesso la realtà dei fatti.

Il problema è che il narcisista appare agli occhi di tutti come gentile e di bel carattere. Personalità brillanti capaci di manipolare e alterare la realtà. Questo perché tendono a svelare il vero carattere pieno di egoismo solo quando sanno di aver conquistato nella vita dell’altra persona una posizione predominante.

Le cause del narcisismo possono essere varie. Innanzitutto una concomitanze di problematiche come depressione, ansia, bipolarismo. Poi, potrebbe essere dovuto da una mancanza di affetto nell’età infantile. Ciò comporta una maggiore vulnerabilità. Anche genitori che hanno avvallato l’atteggiamento narcisistico potrebbero aver causato il problema stesso.

Infine, il narcisista è quella tipologia di persona che tende a definire qualsiasi altra persona come inferiore rispetto a sé.

Molto vivo il sentimento di competizione, per questo si sente minacciato da ogni singola persona. Il narcisista non riesce a stare a passo con i cambiamenti e ha bisogno di tenere strette a sé delle persone perché non possiede una propria personalità.

Fatto sta che il disturbo narcisistico denota una grossa impossibilità, incapacità nel relazionarsi in maniera autonoma.