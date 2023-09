Far innamorare chi vuoi: il segreto sono i comportamenti funzionali, scoperta sconvolgente

C’è un metodo per fare innamorare chi vogliamo? Una scoperta sensazionale ha stilato i comportamenti che potrebbero fare al caso nostro

Chiunque di noi, se potesse chiedere tre desideri al famoso Genio della Lampada, chiederebbe sicuramente: più soldi per una vita agiata, la felicità e la salute per sé stessi e per i suoi cari, e fare innamorare la persona che tanto si ama.

Se solo si potesse avere questo potere, chiunque di noi lo utilizzerebbe senza battere ciglio. Il bello dell’amore, e se si vuole anche il brutto, è proprio questo: non ci si può imporre su libero arbitrio, e può essere corrisposto così come può esserci risposta negativa.

Ma è altrettanto vero che l’amore non è fatto soltanto aspetto fisico: è fatto di complicità, mente, simpatia, coinvolgimento mentale, simbiosi, empatia. E questi sono aspetti che possono emergere anche grazie a nostri atteggiamenti che, se ben utilizzati, possono indurre la persona che vogliamo a innamorarsi della nostra persona. Infatti, una scoperta ha portato alla luce dati interessanti, indicando quali possono essere possibili comportamenti che potrebbero portare all’innamoramento.

Come far innamorare chi vogliamo con i nostri atteggiamenti

L’amor che move il sole e l’altre stelle, scriveva Dante Alighieri. E frase più esatta non poteva che essere contenuto nel suo Paradiso. E mai frase non poteva essere più giusta. L’amore è il motore che muove ogni cosa la forza dell’amore è tanto potente che può far superare qualsiasi tipo di ostacolo. Se tale amore, poi, è corrisposto, tutto diventa una conseguenza meravigliosa e straripante come un vero fiume in piena.

Ma ci sono anche casi in cui l’amore non è proprio un colpo di fulmine, ed è in quei momenti che bisogna lavorare sulle sfumature, sui dettagli, sulle minuzie. In molti non sono pazienti in materia d’amore, e vorrebbero tutto e subito. Il segreto invece è lavorarci a fondo, con comportamenti ben precisi che potrebbero far innamorare le persone che desideriamo. Come bisogna fare, quindi? Quali sono gli atteggiamenti da tenere?

Il segreto per far innamorare

Una delle prime regole da seguire per fare innamorare una persona è essere autentici. Bisogna cercare di uscire dagli atteggiamenti convenzionali che potrebbero essere visti in una persona qualunque. Dobbiamo dare dati affinché chi ci è di fronte possa avere quella curiosità di scoprirci, che deve renderci in un certo senso, unica ai suoi occhi. Un altro aspetto fondamentale è quello di essere sé stessi, sempre, in ogni circostanza.

Essere sé stessi è già di per sé una enorme apertura verso gli altri, che mette a nudo i nostri aspetti e induce nell’altra grande fiducia. In questo modo, è consequenziale dire ciò che davvero pensiamo e percepiamo. Certo, talvolta può essere prematuro, ma di certo questo è un atteggiamento leale che sarà sicuramente apprezzato.

Fingere di apparire qualcun altro ci farà calare una maschera che, se scoperta, farà cadere immediatamente l’idea che l’altra persona si è fatta di noi. Col rischio di perderla, prima ancora di averla conquistata.