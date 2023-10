Diffida delle persone narcisiste: le frasi che usano spesso, come riconoscerli

Individuare una persona narcisista si può grazie alle frasi che continua a pronunciare, ecco come evitare che la situazione diventi insostenibile

Intorno a noi ci sono e anche tante, persone con disturbo narcisistico della personalità che sono in grado di manipolare chi hanno al loro fianco con un incontrollabile dispotismo.

Il narcisista in una relazione cerca di compensare la propria insicurezza andando a rendere la persona che ha di fianco insicura.

Il loro modus operandi è di esercitare pressione e di rendere difficile la vita dell’altro attraverso frasi e modi di fare che lo fanno sentire sbagliato, peccato che gli errori siano quasi completamente problemi degli stessi narcisisti.

Alcune frasi pronunciate spesso dai narcisisti

I narcisisti utilizzerebbero spesso delle frasi e dei comportamenti per coprire il loro modo di fare dispotico. Dopo trasgressioni, offese ed errori non tendono a scusarsi. Non si tratta di vere e proprie scuse, quanto di un tergiversare, prendere tempo e fare di nuovo gli stessi errori. L’unica cosa da fare è disimpegnarsi con il narcisista in questione, onde evitare che ci ritrovi in un vortice pericoloso e senza possibilità di uscita.

Il narcisista tende sempre a dire che non ha tempo, che è impegnato e tutti rimandano le conversazioni. Narcisista è anche colui il quale non mostra empatia verso gli altri ed evita con tutto sé stesso di dare affetto. Purtroppo in questa situazione è importante capire che si tratta di avere a che fare con una persona che chiama solo quando ha bisogno, proprio su quest’ultimo aspetto si può giocare andando loro a togliere la disponibilità, così da renderli indipendenti e capire il vero valore della persona che hanno a fianco.

Minacce. Di sicuro da parte di una persona narcisista non mancano le frasi minacciose come “non sai con chi hai a che fare”. Beh, si tratta di un continuo voler tenere in pugno l’altro senza un se e senza un ma. La sensazione per chi subisce è quella di avere a che fare con una persona fuori di sé e la speranza che cambi atteggiamento, il narcisista però da solo non cambia. Ha difficoltà ad accettare che l’altro possa avere una propria indipendenza, proprio ciò che manca al narcisista.