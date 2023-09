Cosi, dopo i figli, Tiziano Ferro e il marito hanno capito di non amarsi più

Una vera doccia fredda per i fan del cantante: Tiziano Ferro torna a casa senza il marito Victor. Le differenze risultavano insormontabili.

Una storia d’amore che sembrava destinata a durare per sempre, distrutta in frantumi in pochi istanti – o almeno così sembra. L’annuncio di divorzio ha colto in contropiede i fan del cantante. Quest’ultimo ha sempre riservato delle dolci parole al marito Victor, atteggiamento che non diede modo ai tabloid di ipotizzare di presunte tensioni coniugali. Fu lo stesso imprenditore a chiedere la mano dell’interprete di Sere nere: la proposta arrivò il giorno del 39esimo compleanno di Tiziano Ferro. “Non ho fatto in tempo a girarmi, che lui era già in ginocchio con l’anello” – ha raccontato. La coppia è convolata a nozze il 14 luglio del 2019.

Il desiderio di costruire una famiglia, un sogno che per molti appare ancora irrealizzabile. Poi, nel mese di febbraio 2022, la coppia ha ricevuto la telefonata tanto attesa. Tuttavia, le new entry – Margherita e Andreas – invece di alimentare il sentimento d’amore, non hanno fatto altro che portare alla luce le profonde differenze tra i due sposi, manifestando chiaramente un’impossibilità di convivenza presente e futura. “E’ cominciata una profonda separazione da Victor” – ha quindi ammesso Ferro – “L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti”.

I settimanali nazionali parlano di differenze culturali, senza tuttavia specificare a cosa questo si riferisca. Un modus operandi completamente diverso, aggravato dall’arrivo dei figli adottivi della coppia. Si parla forse di un approccio educativo differente oppure di aspirazioni future completamente discordanti. Fatto sta che, dopo soli quattro anni di matrimonio, Tiziano Ferro e Victor Allen si sono detti addio. Cosa accadrà dunque ai piccoli Margherita e Andreas? Il cantante ha spiegato di aver richiesto l’intervento degli avvocati: l’artista non può trasferirsi in Italia con i figli per questioni prettamente burocratiche.

Doppia cittadinanza ed un’evidente difficoltà di accettazione delle figure mono-genitoriali in Italia. Tiziano Ferro è bloccato in America e non può rincasare nel Bel Paese, a meno che gli avvocati non riescano ad individuare una soluzione che contempli la tutela di Margherita e Andreas. “Trascorrono la maggior parte del tempo con me” – ha raccontato – “Non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni con voi”. La crisi, iniziata diversi mesi prima dell’annuncio di divorzio, ha rappresentato una vera doccia fredda per i fan del cantante. Nessuno avrebbe mai potuto immagine un simile epilogo.