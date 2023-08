Carolyn Smith sorprende tutti ed esce allo scoperto: “Questa sono io”

Cogliendo di sorpresa anche i più assidui follower, Carolyn Smith ha deciso di uscire allo scoperto e rivelare qualcosa su se stessa.

Chiunque sia un fan appassionato di Ballando con le stelle sa alla perfezione chi è Carolyn Smith ed il perché sia diventata un volto noto della nostra televisione. Coreaografa e insegnante di danza di fama internazionale, Carolyn ha avuto l’occasione di diventare un personaggio televisivo come giudice della trasmissione ideata e condotta da Milly Carlucci. Fino a qualche anno fa, dunque, era nota solo a chi s’interessava al talent della Rai.

La vita però è ricca di ostacoli e impedimenti, che alcune persone riescono a tramutare in occasioni e possibilità. Diversi anni fa, ormai, Carolyn ha scoperto di essere malata di cancro e poco dopo ha deciso di documentare sui social la sua lotta contro la temibile malattia. Il coraggio dimostrato nell’affrontare la difficoltà e la voglia di vivere che ha mostrato sono stati gli elementi che hanno portato anche chi prima non sapeva chi fosse a interessarsi alla sua vita e alle sue attività.

Sebbene il percorso medico non sia andato come sperato e la malattia sia tornata più volte, la coreografa non si è mai abbattuta e anzi ha trovato da questa situazione la forza per portare avanti progetti e idee che magari, in un’altra situazione, non avrebbe mai deciso di affrontare con questa determinazione e voglia.

Carolyn Smith, la rivelazione che ha sorpreso tutti i suoi fan: “Questa sono io”

Ultimamente la presidente di giuria di Ballando è molto attiva sui social e ha presentato diversi nuovi progetti in cui è impegnata in queste settimane. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram si è presa del tempo per spiegare bene come sarà strutturato e in cosa consiste il suo nuovo progetto, intitolato “Questa sono io” e sul quale scrive: “Vi avevo anticipato il desiderio di raccontare le mie nuove priorità anche attraverso i social (Dance with me – Very Very Carolyn). Nuovi appuntamenti che rispecchiano il mondo di oggi e di ieri. Questa sono io”.

Nel video registrato per spiegare questo nuovo progetto, Carolyn si sofferma sulla genesi di quella che a conti fatti è una rubrica, nata durante un meeting professionale con la sua squadra. Da quel confronto è emerso come non avesse mai parlato pubblicamente di come è diventata la professionista che è oggi e cosa ci fosse dietro ai suoi progetti.

Dunque uno dei suoi collaboratori le ha chiesto il perché non lo facesse e lei ha risposto semplicemente che non lo aveva mai fatto perché nessuno glielo aveva mai chiesto. Da quella conversazione, dunque, è nata l’idea di un appuntamento fisso in cui possa spiegare cosa c’è dietro i progetti e chi è a livello umano e professionale Carolyn Smith.

La rubrica ‘This is me’, sarà dunque una finestra su Carolyn, un punto di vista privilegiato in cui i fan potranno approfondire la loro conoscenza della coreografa, scoprendo dettagli che riguardano l’infanzia, il rapporto con i genitori, quello con il compagno e quelli con i suoi collaboratori, una specie di “Making of” sulla sua vita che siamo certi possa attrarre milioni di persone.