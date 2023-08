Gianluca Ginoble de Il Volo: chi è la sua fidanzata (che ha un nonno famoso)

Gianluca Ginoble de Il Volo ha una fidanzata che ha un nome molto importante. Di chi si tratta e di chi si occupa la sua nuova fiamma.

Il Volo hanno riscosso un sacco di successo in Italia e nel mondo grazie alla loro musica e il loro talento canoro. I cantanti da anni sono impegnati in tantissimi tour mondiali e la loro fama è cresciuta in Europa dopo la loro partecipazione all’Eurovision Song Contest, dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2015. Attualmente sono in studio per preparare il loro prossimo album di inediti.

A giugno la band composta da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto hanno partecipato al programma televisivo di Canale 5 “Tutti per Uno” dedicato ai loro successi. Qui hanno cantato le canzoni più famose del loro repertorio. Se della loro musica si sa tutto meno si conosce la vita privata di questi talentuosi tenori e se hanno delle relazioni. Sono fidanzati? E soprattutto chi sono le loro ragazze? Ecco tutto su di loro, o, meglio, su Gianluca Ginoble il ragazzo più carino del gruppo musicale.

Gianluca Ginoble ha una fidanzata, ed è pure famosa

Il cantante più carino de Il Volo, ovvero Gianluca Ginoble, ha una nuova fidanzata. La sua relazione è testimoniata dalle diverse foto sui social che il componente della band pubblica sui social. La sua nuova fiamma è una ragazza molto bella e dai capelli neri, che è famosa o, meglio, suo nonno lo è. Ma chi è questa misteriosa ragazza? Ce lo svela il suo cognome davvero importante.

Si chiama Eleonora Venturini Storaro la fidanzata di Ginoble, nonché nipote di Vittorio Storaro, direttore della fotografia e vincitore di tre premi Oscar per famosissimi film come Apocalypse Now, Reds e L’ultimo Imperatore. La coppia appare molto felice insieme e sorridente. La Venturini ha studiato Scienze della Moda e del Costume a La Sapienza di Roma e fa la graphic designer dopo aver fatto un corso di Fashion Designer a Milano.

La giovane si dichiara molto soddisfatta del suo lavoro e della sua formazione professionale. Ma la Venturini non è ovviamente l’unica ragazza celebre che ha avuto il talentuoso tenore Gianluca Ginoble. L’artista ha avuto un flirt con l’ex pupa Pasqualina Sanna e Mercededz Henger, due donne molto note nel mondo dello spettacolo italiano. Insomma, al bravissimo cantante piacciono molto le belle donne e ha un buon gusto per quanto riguarda le ragazze.