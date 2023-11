Elodie incanta durante l’ultima esibizione: la coreografia è per cuori forti – VIDEO

Elodie, ultima esibizione da urlo per la cantante: una coreografia davvero speciale, applausi a scena aperta e il video diventa virale

Da diverso tempo ormai Elodie è una delle cantanti italiane più in vista in assoluto, raccoglie continui consensi per la sua cifra artistica. Voce irresistibile e potente, unita a una grande presenza scenica sul palco che lascia sempre il segno. Un fascino che colpisce al cuore.

Il fare sensuale e seducente l’ha sempre caratterizzata e non passa inosservato, anzi. Anche questo contribuisce al suo notevole seguito sui social, da quasi tre milioni e mezzo di follower su Instagram. I post sul web con foto e video sono sempre presi d’assalto da parte degli ammiratori, a giusta ragione.

Particolarmente scatenata in questo periodo, Elodie, con l’uscita del suo mixtape e del nuovo singolo ‘A fari spenti’ che sta spopolando su tutte le piattaforme. Il tutto in preparazione del tour nei palazzetti che prenderà il via tra meno di due settimane e che toccherà Napoli, Milano, Firenze e Roma. C’è già il tutto esaurito, per date che saranno un autentico trionfo di pubblico.

Elodie, che meraviglia a X Factor: pazzesca in abito super aderente e in movenze seducenti

Una interessantissima anticipazione a ciò che potremo vedere è arrivata con la partecipazione di Elodie all’ultima puntata di X Factor. Un simbolico ‘ritorno’ per la cantante, che aveva tentato una prima volta la strada del successo da giovanissima, con un provino per il talent show che non era andato a buon fine. Avrebbe avuto più fortuna qualche anno dopo, come sappiamo, ad Amici.

Sul palco, Elodie si è naturalmente presa la scena di prepotenza cantando ‘A fari spenti’, con l’ausilio di una coreografia da urlo. Ballerini e ballerine in abiti trasparentissimi, mentre la cantante indossava un lungo abito nero dalle aderenze clamorose e super seducenti.

Il tutto documentato da diversi scatti e da un video che in poco tempo è diventato virale. Come sempre, l’impatto di Elodie in queste situazioni è devastante e il pubblico non rimane indifferente, riempiendola di complimenti nei commenti: “Devi pagarci il cardiologo”, “La nostra prima vera pop star”, “Un ritorno da regina”, “Ma ci vuoi morti per caso?”, “Ho i brividi”.