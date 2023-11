Maria De Filippi, cosa fa quando non lavora? Le più grandi passioni della conduttrice

Cosa fa Maria De Filippi quando non lavora e non la vediamo nel piccolo schermo? Ecco quali sono le più grandi passioni dell’amatissima conduttrice.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. E pensare che non credeva fosse scritto nel suo destino, dal momento in cui da giovanissima ha studiato per laurearsi in giurisprudenza, obiettivo che ha raggiunto a pieni voti. Pensava che sarebbe diventata un’avvocato, invece la vita le ha presentato un percorso decisamente diverso.

È diventata conduttrice quasi per caso. Aveva ideato il programma che lei stessa oggi presenta, ovvero Amici, anche se all’epoca era in un format diverso da quello che vediamo oggi in TV. La collega a cui aveva pensato per questa trasmissione si tirò indietro all’ultimo secondo perché aveva scoperto di essere incinta, così quando Maria proseguì le sue ricerche non riuscì a trovare nessuno e alla fine si ritrovò lei a dover condurre il programma.

Maria De Filippi in tv è una delle conduttrici più apprezzate, ma cosa fa nel suo tempo libero?

Da allora è cominciato un viaggio davvero molto emozionante per Maria De Filippi, che le ha permesso di collezionare numerose soddisfazioni e tantissimi traguardi. Ad oggi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, e la seguiamo praticamente ogni giorno nei suoi numerosi programmi. Dunque, sul piccolo schermo fa la presentatrice, ma nella sua vita reale – tra i suoi affetti e tutto il resto – cosa le piace fare?

Molto spesso, in televisione, ha raccontato della sua smisurata passione per gli animali. Infatti ha diversi cani a cui vuole bene come se fossero figli suoi, ma ha anche uno spiccato amore per i cavalli, che coltiva frequentemente, in modo particolare in estate. Oltre ai suoi amici a quattro zampe, ha altri interessi, come ad esempio come lo sport, soprattutto il tennis. Negli ultimi anni, inoltre, Maria si è avvicinata alla ginnastica, per la precisione al CrossFit.

Raccontò che un’ospitata di Belen Rodriguez a C’è Posta Per Te l’aveva particolarmente colpita e infatti aveva deciso di seguire il suo esempio e di rimettersi in forma, seguendo anche un’alimentazione corretta. Infatti da allora il corpo di Maria è cambiato in modo evidente: oggi è molto più tonica e si sente molto più in salute rispetto a prima.