Mara Venier, dopo anni spunta finalmente la verità: ecco perché è finita con Renzo Arbore

La nota conduttrice televisiva racconta al pubblico i retroscena della relazione con Renzo Arbore. Ecco perché la loro storia è finita.

Mara Venier è uno dei volti più amati dal pubblico della televisione italiana. Subito dopo essersi trasferita a Roma da giovanissima, muove i primi passi nel cinema, settore in cui comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo, per mantenersi indipendente economicamente, apre un negozio di abiti usati frequentato da molte celebrità, tra cui la celebre cantante Gabriella Ferri, con la quale stringe una forte amicizia.

Nel 1973 viene scelta come protagonista del film Diario di un italiano di Sergio Capogna. Successivamente appare in un episodio della serie tv di Dario Argento La porta sul buio, nella puntata soprannominata La bambola. Rifiuta poi alcune proposte ricevute in seguito anche da Vittorio De Sica e Giorgio Strehler.

Nel 1980 partecipa al film Zappatore di Alfonso Brescia, dove recita al fianco di Mario Merola. Fa parte poi dei cast di diverse commedie all’italiana, fra cui Testa o Croce di Nanni Loy, nella quale recita con Renato Pozzetto. Dopo un’ottima esperienza nel cinema, Mara Venier decide di dedicarsi completamente alla televisione, in particolare alla conduzione di programmi televisivi come Cantagiro insieme a Fiorello, Una rotonda sul mare e Ora di punta.

Nel 1991 presenta per la Rai il talk show …E compagnia bella, con Enrico Vaime. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la conduttrice è stata legata per un lungo periodo all’artista Renzo Arbore, con cui ha condiviso molte esperienze professionali in televisione.

Mara Venier e la storia d’amore con Renzo Arbore: perché è finita?

La relazione tra Mara Venier e Renzo Arbore è stata una delle più chiacchierate del mondo dello show-biz italiano. La coppia ha condiviso una storia d’amore lunga dodici anni e, ancora oggi, entrambi provano grande affetto l’una nei confronti dell’altro. I due hanno parlato molte volte della loro storia, spiegando le motivazioni alla base della rottura.

Secondo la conduttrice di Domenica In, Renzo Arbore non era un uomo adatto alla vita matrimoniale. “No, ma io ho sempre saputo che non ci saremo mai sposati”, queste le parole di Mara durante un’intervista rilasciata al collega Carlo Conti.

Secondo quanto dichiarato dalla Venier, Arbore era molto tradizionalista e geloso della vita mondana e sotto i riflettori della compagna. “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata…Insomma è stato un grande dolore per tutti e due”, ha continuato nel suo racconto la conduttrice, ammettendo che il figlio mai arrivato sia stata una delle cause della rottura con Arbore.