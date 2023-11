Vanessa Incontrada bacia Claudio Bisio: adesso non si nascondono più – VIDEO

Vanessa Incontrada dopo Zelig insieme a Claudio Bisio, arriva anche il bacio alla luce del sole: ecco il video che fa il giro del web.

In tanti li ricorderanno insieme come mattatori a Zelig, un programma che ha dato tantissimo a entrambi: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno fatto il pieno di ascolti conducendo insieme il programma comico sia nei primi 10 anni del 2000 sia, di recente, dal 2021.

L’amatissima coppia, sempre pronta a mettersi in gioco con bravura e ironia, si prepara a fare nuovamente ritorno in televisione insieme con più “nagarrenti” che mai con Zelig, che non mancherà come al solito di intrattenere e far sorridere il pubblico. Una nuova sfida dunque sia per Bisio (da qualche anno lontano dalla tv) sia per la Incontrada, che ha dato il via alla nuova edizione di Striscia la Notizia (con Alessandro Siani) ed è protagonista in diverse fiction.

Entrambi di nuovo sotto i riflettori insieme, hanno sorpreso tutto il pubblico con un bacio incredibile che accende ancora di più l’atmosfera: eccoli così, lo fanno alla luce del sole e il pubblico è tutto in visibilio per loro.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che bacio per i conduttori! – VIDEO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Vanessa Incontrada scalda i motori per il ritorno della nuova edizione di Zelig, nuovamente in coppia col suo “compagno” di sempre Claudio Bisio; tra i due, tutto il pubblico lo sa bene, c’è un grandissimo legame professionale oltre che d’amicizia, visti i tanti anni insieme al programma comico e non solo.

Nel promo pubblicato dall’Incontrada sui social, subito virale sul web, vediamo i due destreggiarsi in un particolare siparietto con la parola “naggarenti”, chiuso poi con un incredibile bacio ad effetto che accende ancora di più l’atmosfera. Ovviamente, nulla di romantico nel gesto, decisamente teatrale e che nulla ha a che fare con un possibile flirt tra i due (amici da molto e già impegnati sentimentalmente).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

A vedere dai like e dai commenti arrivati su Instagram, comunque, c’è veramente tantissimo entusiasmo da parte del pubblico per questa nuova edizione di Zelig, con la coppia Bisio-Incontrada pronta di nuovo a dare spettacolo e a fare il pieno di ascolti su Canale 5.