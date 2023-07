Bugiardi e traditori: come riconoscerli in poche mosse (e non cadere nella trappola)

Come si scopre un traditore e bugiardo? Non tutti riescono a cogliere dei segnali che sono tipici di chi attua l’infedeltà seriale.

Essere traditi o scoprire delle bugie nella coppia è sicuramente un’esperienza spiacevole. Questo perché dall’oggi al domani ci troviamo con una persona diversa da quella che conoscevamo fino a quel momento. Il tradimento nelle relazioni sentimentali non è certo una cosa rara, anzi.

Secondo una recente indagine in Italia si tradisce più del resto d’Europa, con una percentuale del 59% contro il 34% della media europea. Secondo diversi studi l’80% delle scappatelle viene scoperto, anche se il 70% delle coppie ha dichiarato di aver continuato comunque la relazione. Sicuramente tu che stai leggendo questo articolo fai parte di quel 30% che non tollererebbe mai di essere tradito e vorresti sapere come scoprirli in poche mosse.

Come scoprire le corna in poche mosse

Se stai cercando come riconoscere preventivamente una persona propensa a tradire sei nel posto giusto. Questo perché anche i più insospettabili possono rivelarsi i più bugiardi e traditori e proprio grazie a questo che conquistano la fiducia di chi si trova con un bel paio di corna in testa. Dunque, bando agli stereotipi che identificano una persona più bella, più libera, con un lavoro che li porta in giro per il mondo, come potenziali infedeli.

I cosiddetti insospettabili sono, infatti, manipolatori e purtroppo ci vorrebbe una guida per non cascare nella loro rete ed eccola qui! John Bowlby ha proposto una teoria, chiamata dell’attaccamento, per analizzare il comportamento delle persone bugiarde che tendono a tradire il partner. L’apprendimento dell’infedeltà avviene nelle prime fasi dell’infanzia quando il bambino tende a “socializzare” con le figure di riferimento.

Il bambino che ha sperimentato un attaccamento sicuro con i suoi genitori, dove questi si sono presi cura di lui, cercherà di instaurare relazioni sane e solide. Spesso i traditori seriali hanno una caratteristica che li accomuna: hanno quasi spesso avuto genitori svalutanti, con tendenze abbandoniche e che si sono mostrati poco attenti ai loro bisogni. Uno stile di attaccamento instabile genera insicurezza nel bambino e lo porta a non instaurare relazioni stabili e ricche di empatia e amore nei confronti dell’altro.

Vien da sé che crescerà con un quadro relazionale molto compromesso, diventando a sua volta insicuro, rendendolo una persona incapace di fidarsi dell’altro o che tenderà a credere di non essere degno di amore o a vedere nelle conquiste una conferma della propria autostima. Riconoscere un tradimento, come detto, non è semplice perché spesso si tratta di persone che sanno fingere bene, ma ci sono dei segnali.

Uno di questi è la gelosia morbosa. Spesso un traditore seriale è geloso con il suo partner perché ha un’insicurezza e paura di essere abbandonati o non meritevole di amore. Un altro segnale è la dipendenza affettiva, oppure l’atteggiamento opposto, quando il partner si mostra sfuggente e poco interessato all’altro. L’instabilità emotiva è tipica dei bugiardi e traditori, unita alla mancanza di empatia e usano il ricatto per tenere in piedi una relazione. Se ci sono questi segnali, tendenti alla psicopatia, si tratta di una relazione tossica anche in assenza di tradimento.