“Non sapevo recitare, ai provini mi presero per…”: Luca Argentero si racconta senza filtri

Luca Argentero confessa un retroscena che lascia i fan senza parole. L’attore non sapeva recitare, ecco cosa ha raccontato.

Oggi Luca Argentero è molto noto perché ha proseguito la sua carriera come attore. L’artista aveva partecipato al Grande Fratello 3 e da allora è diventato un sex symbol molto amato dalle donne. L’attore ha deciso però di impegnarsi molto nel cinema e di non essere conosciuto solo per la sua bellezza. Grazie ai suoi studi ha raccolto grandi soddisfazioni e la sua carriera è decollata.

L’attore ha preso parte infatti a numerosi film importantissimi per la televisione, tra cui la fortunata serie Doc. Qui veste i panni del bel medico e la fiction ha avuto un grosso successo. La terza serie, infatti, uscirà a gennaio ed è molto attesa perché avrà tanti colpi di scena. Ancora non si sa cosa accadrà nella nuova stagione ma i fan non vedono l’ora di vedere Luca Argentero tornare nel piccolo schermo.

Luca Argentero oggi è un bravo attore, ma prima? Ecco la rivelazione choc

Grazie alle sue fiction e i film a cui ha preso parte, Luca Argentero è indubbiamente un attore di grande talento. Il Grande Fratello è stato per lui un trampolino di lancio, ma non è certamente il motivo per cui oggi è ancora molto noto nello spettacolo. L’attore ha infatti dovuto lavorare sodo per costruirsi una credibilità nel mondo del cinema, infatti, molti personaggi del Gf oggi sono scomparsi.

Argentero ha fatto una dichiarazione choc riguardo il suo passato. I fan sono rimasti sconvolti perché l’attore ha confessato che non sapeva recitare. Lo ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera, dove l’artista ha detto: “Non sapevo recitare, mi presero solo perché ero popolare”. Luca Argentero ammette che aver partecipato al Grande Fratello lo ha aiutato nella sua carriera, ma poi si è messo a studiare recitazione.

L’attore fa riferimento al famoso provino per Carabinieri, la fiction trasmessa su Mediaset i primi anni del Duemila. “Al provino non sapevo recitare ma mi presero lo stesso – svela Argentero -. Mi scelsero perché avevo appena fatto il GF. Mi rivedo come ero allora, un ragazzo inesperto che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dalla sua insicurezza”. Un a rivelazione che ha sconvolto i fan dell’attore, che mai avrebbero immaginato che quello che è oggi un attore molto bravo e di successo un tempo non era capace di recitare.