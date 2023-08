Luca travolto da un’onda, ma poteva essere salvato

Una romantica vacanza si trasforma in una tragedia: Luca viene travolto dalle onde, di fronte allo sguardo disperato della fidanzata.

Lunedì 14 agosto, precisamente alle 15.00, gli operatori di soccorso locali hanno ricevuto una chiamata d’emergenza. Hanno dunque raggiunto la spiaggia di Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide e sono intervenuti prontamente per salvare la giovane Alessia. La 23enne era stata travolta dalle onde ed era stata condotta a riva dai bagnini dello stabilimento, tuttavia del fidanzato Luca non c’era traccia. La coppia si stava godendo il mare, una vacanza romantica che da tempo sognavano di vivere, nel cuore della località paradisiaca di Tenerife. Nessuno avrebbe potuto immaginare il tragico epilogo.

Il corpo di Luca è stato trasportato dalle onde verso l’oceano, rivenuto martedì 15 agosto. Le autorità non hanno potuto fare altro che annunciarne il decesso, mentre Alessia si trova al momento ricoverata in pronto soccorso in stato di shock. Avrebbe voluto salvare il suo fidanzato, ma i bagnini le hanno impedito di tornare in acqua. Il 25enne ha cercato disperatamente di rimanere in superficie, per poi essere travolto da un’onda anomala – questo l’ultimo ricordo di Alessia. Brignone è morto davanti ai suoi occhi.

Luca travolto da un’onda anomala: poteva essere salvato

Luca Brignone e Alessia Ghibaudo si trovavano in acqua quando le onde del mare hanno cominciato ad agitarsi. Entrambi in difficoltà, hanno attirato l’attenzione dei bagnini, i quali si sono gettati in acqua per trarli in salvo. Il personale di soccorso si è concentrato tuttavia esclusivamente sulla 23enne, abbandonando il fidanzato al suo destino. Alessia si è ribellata ed ha tentato fino all’ultimo istante di tornare in mare. “Lo vedevo, era in mezzo a due onde” – ha raccontato – “in una specie di risucchio, andava su e giù”. La giovane ha spiegato di aver cercato di sensibilizzare i presenti rispetto ad un ulteriore tentativo di salvataggio, la risposta passiva delle autorità ha alimentato la sua disperazione: “Nessuno faceva niente”.

Dopodiché un’onda anomala ha condotto il corpo di Luca nelle profondità del mare, lontano dalla riva, impedendogli di tornare in superficie. Secondo Alessia, laddove i bagnini avessero agito tempestivamente, il suo fidanzato avrebbe potuto sopravvivere. “Luca le è morto sotto gli occhi” – le parole del padre del ragazzo – “ma se non l’avessero trattenuta e l’avessero fatta entrare in acqua, a quest’ora saremo qui a piangere anche lei”. I medici legali hanno provveduto ad eseguire l’autopsia, dopodiché il corpo di Luca verrà trasferito in Italia, in modo da poter organizzare il funerale.