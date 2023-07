Incidente spaventoso sulla A20: le vittime avevano la patente revocata

Due morti in un incidente spaventoso avvenuto sulla A20 Messina-Palermo. Entrambi erano senza patente. Anche quattro feriti

È di due morti e quattro feriti il pesantissimo bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 luglio.

Una dinamica da far venire i brividi quella avvenuta nella notte sull’Autostrada A20, in direzione Palermo. A seguito dello schianto hanno perso la vita due uomini: Maurizio Costanzo, 30 anni di Messina e Fabio Materia, 46 anni di Barcellona Pozzo di Gotto. Il bilancio è stato ulteriormente appesantito dal ferimento di altre quattro persone, tutte coinvolte nel violento incidente avvenuto tra tre auto, di cui un suv.

Quattro persone in codice rosso: le due vittime avevano la patente revocata

Entrambi gli uomini che hanno perso la vita non avevano con sé la patente. Per uno dei due il documento era stato sospeso, mentre per l’altro risulta essere revocato. Non è ancora chiaro il motivo del precedente ritiro di entrambe le patenti di guida e non si esclude la causa dell’incidente sia stata l’alta velocità. Oltre alle due vittime, anche altre quattro persone risultano essere ferite. Trasportate in codice rosso presso l’ospedale più vicino, tre dei feriti risultano essere tutt’ora ricoverati, mentre uno di loro è stato già dimesso. Non si hanno notizie sulle condizioni di salute dei tre degenti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto tra l’una e le due della notte al chilometro 16 dell’A20, all’altezza del viadotto Giudici della A20. Tutto sarebbe partito da una prima auto, un suv Audi che avrebbe colpito il guardrail, ribaltandosi. Le due vetture che la seguivano – una Bmw e un’altra di grossa cilindrata – non sarebbero riuscite ad evitare l’auto senza controllo, causando quindi altri due violenti impatti. Uno scontro di tale violenza capace di accartocciare le vetture coinvolte, oltre a causare la morte istantanea delle due vittime.

Accorsi sul posto, i Vigili del fuoco hanno infatti dovuto farsi largo tra le lamiere delle auto per liberare i sopravvissuti e, purtroppo, i due uomini che hanno perso la vita. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale che hanno partecipato alle operazioni di soccorso. Complicata la messa in sicurezza della zona e delle auto coinvolte nel violento incidente. Una situazione complessa, quanto drammatica, che ha visto la necessità di procedere con la chiusura dell’autostrada lungo il tratto che va da Giostra fino a Divieto. Gli operatori hanno riaperto agli automobilisti il tratto stradale interessato dopo aver concluso le complicate operazioni di soccorso, durate tutta la notte.

Dolo la prima ricostruzione non è ancora chiaro se entrambe le vittime fossero a bordo del primo suv ribaltatosi a seguito dello schianto con il guardrail, o se si tratta di due persone che guidavano due vetture distinte. Una prima ricostruzione farebbe pensare all’alta velocità come causa del primo schianto, ma sono molto numerose le testimonianze di persone e automobilisti che ricordano come quel tratto della A20 sia particolarmente pericoloso e delicato per chi lo percorre. Dunque, non si escludono ipotesi legate alle condizioni di sicurezza relative a quel tratto di strada.