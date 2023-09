Elettra Lamborghini: “Mio papà non sapeva niente”, la confessione della cantante

Elettra Lamborghini e la confessione piuttosto particolare sul papà: a quanto pare non ne sapeva nulla, ecco in merito a cosa.

Elettra Lamborghini è rientrata alla grandissima dall’estate, della quale è stata di certo protagonista: sul web non sono mancati scatti a mostrare ancora una volta il suo incredibile fascino e tutta la sua sensualità, proprio mentre lo scorso giugno ha lanciato il suo nuovo album, Elettraton.

Tra una canzone e l’altra, comunque, Elettra è ritornata anche in televisione; dopo le diverse esperienze come opinionista e conduttrice (sia di Miss Italia che dello show comico Only Fun – Comico Show per Nove) la cantante è stata scelta come giudice (insieme ai confermati Mara Maionchi e Frank Matano e al fianco dell’altra new entry, Khaby Lame) per la nuova edizione di Italia’s Got Talent, disponibile in streaming su Disney+.

I fan possono dunque vederla protagonista al programma e, proprio per questo suo ulteriore nuovo progetto, non mancano nemmeno le interviste. Questa volta, ha parlato di una particolare tematica, lasciandosi andare ad una confessione che riguarda il papà; ecco cosa ha svelato la Lamborghini in merito.

Elettra Lamborghini, la confessione sul papà nell’intervista: “Non sapeva niente” – VIDEO

Una delle passioni di Elettra Lamborghini che spunta subito agli occhi dei fan è quella per i tatuaggi; la cantante ne ha molti, compreso uno sul lato B. In una particolare intervista a Noisey Italia, partendo da commenti arrivati sul web alla cantante, la Lamborghini ha confessato di non aver detto nulla al papà circa appunto il tatuaggio che ancora ha sul suo fondoschiena.

“Mio papà effettivamente non sapeva niente” spiega Elettra nella video intervista, sottolineando come sia tornata a casa con il lato B piuttosto gonfio dopo la sessione dal tatuatore; con la sua solita ironia, la cantante risponde ad un commento di critica da parte del web, ricevendo invece i complimenti dai suoi fan (come si legge nei commenti social) per la sua solita spontaneità e naturalezza.

Oltre che con l’indiscutibile talento musicale e col suo immenso fascino, la Lamborghini ha conquistato grandi e piccini proprio con la sua genuinità, una qualità particolarmente apprezzata considerando sia la sua popolarità che il cognome importante. Alla fine, anche il papà Tonino ha dovuto prendere atto del tatuaggio della figlia.