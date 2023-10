Allarme cimici del letto: attenzione ad hotel, treni ed aerei e come evitare di riportarle a casa

Avete il problema delle cimici nel letto? Ecco a che cosa dovete fare attenzione quando andate in hotel o prendete treni e aerei

Sono più o meno come i pidocchi nei capelli, ma le cimici si nascondono nei posti più impensabili e di solito attaccano i vestiti e si depositano sopra i tessuti. Oppure si sa che le cimici cercano gli angoli meno esposti e si formano delle tane e delle case, dove non possono essere viste né corrono rischi. Questo perché si sa che nonostante le cimici siano degli insetti molto piccoli, si possono vedere a occhio nudo.

Questi insetti si possono attaccare alla pelle dai vestiti, spesso anche senza che ce ne rendiamo conto e purtroppo hanno il problema che sono capaci di pungere gli esseri umani. Ecco perché bisogna fare molta attenzione; in molte persone infatti la puntura di una cimice può causare delle reazioni molto fastidiose. Tra le reazioni più comuni che si verificano hanno a che fare con delle irritazioni della pelle, arrossamenti ed eruzioni che hanno come prima conseguenza quella di provocare un tremendo prurito nella zona colpita. Ma quindi come possiamo combattere la presenza e l’attacco di questi insetti? Dobbiamo prestare attenzione ai luoghi dove ci troviamo.

Ecco in che modo possiamo evitare di portare le cimici a casa dai luoghi esterni

Liberarsi delle cimici non è un’impresa per niente facile. Sappiamo infatti che sono dei parassiti che si infilano in ogni luogo senza che ce rendiamo conto e dai vestiti che indossiamo si attaccano sulla nostra pelle e possono pungere perché si cibano con il sangue degli esseri umani. Negli ultimi anni le invasioni delle cimici hanno preso di nuovo il sopravvento e il motivo è che hanno trovato dei mezzi di difesa nuovi contro gli insetticidi.

Ecco perché i luoghi pubblici in particolari sono tornati a essere invasi da questi animali. Soprattutto le stanze d’albergo sembrano essere un nido ideale, perciò quando pernottiamo una stanza dobbiamo controllare bene se tra le lenzuola del letto troviamo dei piccoli puntini rossi, che quando andiamo a schiacciare, lasciano delle macchie di sangue. Se controllando il letto, notiamo delle piccole uova gialle, dobbiamo provvedere a rimuoverle.

Le cimici inoltre sono in grado di emettere delle ghiandole di sudore che danno all’ambiente in cui si trovano un cattivo odore di muffa insopportabile. Anche sui muri della camera possiamo trovare qualche macchia sospetta di resti di questi animali. Ricordiamo di posare i nostri bagagli per terra e non sui letti quando torniamo a casa da un viaggio.