Marco Maddaloni e l’amicizia con Massimiliano Rosolino: cosa accadde davvero dopo la vittoria di Pechino Express

Ricordate chi sono stati i due vincitori della seconda edizione di Pechino Express? Da allora sono diventati grandi amici!

Conoscete Pechino Express? Si tratta di un reality show in cui diverse coppie di concorrenti si impegnano in una competizione di viaggio attraverso varie destinazioni, spesso in paesi stranieri. Il programma è stato trasmesso su Rai 2 ed è prodotto dalla società Magnolia. I partecipanti, che sono personaggi famosi, viaggiano da un punto all’altro seguendo una serie di indizi e compiendo varie sfide lungo il percorso.

La competizione è incentrata sulle capacità di adattamento e di risolvere problemi e sulla resistenza fisica e mentale dei concorrenti. Durante il viaggio, le coppie devono affidarsi a mezzi di trasporto locali, interagire con la popolazione e superare ostacoli imprevisti. Il programma ha un forte elemento di avventura e offre ai partecipanti e agli spettatori l’opportunità di esplorare culture diverse e paesaggi mozzafiato.

Ebbene, nella seconda stagione di Pechino Express – Obiettivo Bangkok andata in onda nel 2013, i vincitori furono Marco Maddaloni e Massimiliano Rosolino, li ricordate? Da quella esperienza sembra che i due siano diventati grandi amici, ma vediamo meglio che cosa successe.

Marco Maddaloni e Massimiliano Rosolino, il rapporto tra i due vincitori della seconda edizione di Pechino Express

È da sottolineare che Marco Maddaloni è entrato successivamente nel programma, in quanto ha sostituito la velista Alessandra Sensini che si era infortunata. Ha anche dichiarato di essere convinto di perdere. Massimiliano, da parte sua, si è commosso molto ed ha affermato di aver vinto due volte: una per il gioco e l’altra per aver trovato un grande amico nel suo compagno di viaggio.

Marco risulta essere anche il più spontaneo della coppia ed ha ricordato i brutti momenti passati. Dal jet lag durante la prima tappa che non gli ha permesso di dormire, al caldo senza avere nemmeno un ventilatore in stanza, agli animali di tutti i tipi che si è ritrovato davanti. Ha menzionato perfino i disagi intestinali provati a causa del cibo che ha dovuto mangiare, molto diverso da quello a cui era abituato!

Un momento molto emozionante è stato sicuramente quello in cui due finalisti hanno ricevuto una chiamata a sorpresa da parte delle loro amate compagne. Massimiliano non ha potuto fare a meno di piangere ripensando a quanto gli mancassero la sua fidanzata Natalia e le sue figlie Vittoria, allora appena nata, e Sofia. Se per Massimiliano la vittoria è stata doppia, il gioco e l’amicizia, questo vale anche per Marco Maddaloni.

Egli stesso spiegò: “Ho partecipato per portare il judo sotto i riflettori, nel nostro paese si pensa sempre al calcio! La mia vittoria è soprattutto per i bambini della palestra di Scampia”. Insomma chi trova un amico trova un tesoro e per Marco e Massimiliano, da allora, è stato così!