Ballando Con le Stelle, Simona Ventura ha una certezza: “C’è solo un vincitore…perchè lo vuole..”

Simona Ventura è una delle favorite di ‘Ballando con le Stelle’ ma ha le idee chiare su chi possa essere il vincitore. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Simona Ventura sta stupendo tutti grazie alle sue esibizioni a ‘Ballando con le Stelle’. La conduttrice tv è infatti una delle concorrenti della trasmissione del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

Simona Ventura spiega chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle -Ig simonaventura- lintellettualedissidente.it

La Ventura fa coppia fissa con il ballerino professionista Samuel Peron e ha dichiarato di allenarsi anche 5 ore al giorno per arrivare a portare sul palco esibizioni perfette apprezzate da pubblico e giuria. La presentatrice in passato ha studiato danza e il ricordo delle lezioni sono vive in lei dato che è una delle favorite alla vittoria finale.

Nata a Bentivoglio nel 1965, Simona Ventura fa il suo esordio sul piccolo schermo nel 1988 come valletta nel quiz di Rai 1 ‘Domani sposi’. Tutti la ricordano per essere stata uno dei volti di programmi sportivi e nel 2004 arriva a condurre il Festival di Sanremo. È la terza donna a riuscirci dopo Loretta Goggi e Raffaella Carrà. A lei si deve la conduzione anche di alcuni reality di successo come ‘Il Grande Fratello‘, ‘Temptation Island Vip‘ e ‘L’isola dei Famosi‘. Giudice di diversi talent show (come Amici e XFactor) ora prova a cimentarsi con la danza.

Simona Ventura parla di chi sarà il vincitore di Ballando con le Stelle

Nel cast di ‘Ballando con le stelle‘ c’è anche il suo compagno Giovanni Terzi e la sua collega Paola Perego. È insieme alla conduttrice infatti che Simona Ventura presenta su Rai 2 la trasmissione ‘Citofonare Rai 2‘ ma Ballando con Le Stelle rappresenta solo l’apice della sua ricca carriera. Anche se è tra le favorite alla vittoria finale, Simona Ventura è molto scaramantica e in un’intervista spiega chi secondo lei vincerà il programma.

Al settimane ‘Tv, sorrisi e canzoni‘ ha infatti dichiarato di vedere come probabile vincitrice Wanda Nara. L’argentina, reduce da alcuni problemi di salute e in coppia con Pasquale La Rocca. Ma non bisogna dimenticarsi di Teo Mammuccari che in passato ha già portato a casa un programma come ‘il Cantante Mascherato’ dove sbaragliò la concorrenza e vinse.

Queste le parole di Simona Ventura sul conduttore, ex Iena: “C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammuccari e io glielo auguro“. Mammuccari è in gara con la ballerina professionista Anastasia Kuzmina e ha mostrato durante le puntate tutta la sua energia e voglia di fare. È lui il concorrente da battere.