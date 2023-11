Gerry Scotti, ecco come è diventato parlamentare: il retroscena che in pochi conoscono

Non sono mancate le ambizioni politiche per Gerry Scotti, il quale non ha dedicato la sua vita e carriera esclusivamente all’intrattenimento.

Un ritorno in radio quello di Gerry Scotti, che qualche giorno fa ha partecipato – in qualità di ospite e non più di presentatore, come avveniva soprattutto agli inizi della sua carriera – alla seguita trasmissione di Rai Radio 1 intitolata Un giorno da pecora. Ai microfoni dei padroni di casa il noto conduttore ha parlato molto di sé e anche del suo passato, soffermandosi principalmente sul suo ruolo da parlamentare.

In pochi sanno che Gerry Scotti, ancor prima di diventare lo showman che la maggior parte del pubblico apprezza, si è dedicato alla sua carriera nel mondo della politica. Avventura che, tuttavia, sembra perseguitarlo ancora oggi. In diretta radiofonica il presentatore ha infatti confessato di voler rinunciare alla propria pensione da parlamentare ma di non essere ancora riuscito a farlo.

Il motivo? A quanto pare è tutta colpa della burocrazia. Gerry Scotti ha dichiarato che sono anni che non vuole più percepire gli oltre mille euro al mese che il suo vecchio ruolo gli garantisce, ma che al momento la sua richiesta non è ancora stata accettata. Il conduttore ha poi detto di voler chiedere aiuto direttamente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Gerry Scotti, non solo tv: tutto sulla sua avventura in politica

Insomma, il passato politico di Gerry Scotti sembra far parte ancora della sua quotidianità. Tutti sanno che da buon volto di Mediaset il conduttore ha sempre avuto un ottimo rapporto con l’ex presidente Silvio Berlusconi, ciononostante i suoi trascorsi in politica non sono molto conosciuti soprattutto perché non ne ha mai parlato volentieri. Tutto è iniziato sul finire degli anni Ottanta, più precisamente nel 1987.

In quel periodo si candidò, e venne eletto, come deputato per la Camera sotto l’ala protettrice di Bettino Craxi, all’epoca leader del Partito Socialista Italiano. A votarlo furono oltre 9 mila persone, che ai tempi riposero in lui grande fiducia, forti anche del fatto che era un personaggio che all’interno delle case degli italiani ha sempre avuto un peso specifico. Questo sin dagli albori della sua carriera.

Il suo mandato è ufficialmente terminato nel 1992. Oltre trent’anni di assenza dal mondo della politica, dunque, per Gerry Scotti, che ha fatto un po’ storcere il naso quando ha parlato della sua pensione parlamentare. Il volto di Mediaset non è naturalmente l’unico personaggio televisivo che ha voluto cimentarsi in campo politico. Solo alcuni sono però riusciti ad ottenere grande successo.