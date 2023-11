Zelensky ora è solo, scrive il Times

Il presidente ucraino è forse nel suo momento più difficile dall’inizio delle guerra e ora appare completamente solo

La guerra in Ucraina continua ininterrottamente e a ricordarcelo sono i resoconti di battaglia che arrivano quotidianamente dalle città e dai villaggi colpiti.

Anche nelle ultime ore, infatti, le bombe lanciate dall’esercito russo hanno colpito il territorio ucraino, causando morti e feriti. Una situazione che viene totalmente ignorata dall’Occidente, più interessata alla guerra in Medio Oriente. Ora Zelensky appare un uomo al comando, ma totalmente solo.

Rimosso il capo delle forze speciali

Il momento peggiore per l’Ucraina dall’inizio della guerra (dopo quello dell’invasione) coincide con quello migliore per la Russia. L’esercito di Putin, infatti, ha tenuto alla controffensiva ucraina, che non ha raggiunto alcun obiettivo militare significativo e può dichiararsi conclusa (e, forse, fallita). Un risultato piuttosto deludente soprattutto per la politica occidentale, che ora sembra pronta a smarcarsi alla prima occasione utile per dedicarsi ad altre priorità. D’altronde, la telefonata-scherzo fatta da due comici russi a Giorgia Meloni ha rivelato quello che era ormai implicito: l’Europa non vuole più combattere ed è impaziente di mollare l’Ucraina.

In un’intervista rilasciata al Times, Volodymyr Zelensky è apparso piuttosto scocciato dal fatto che gli alleati, a poco a poco, si stanno tirando indietro. L’entusiasmo di solo 12 mesi fa ha subito un crollo verticale e il presidente ucraino si dice “stanco di convincere gli alleati che l’Ucraina vincerà“. Il presidente ucraino ha affermato che nessuno crede più nella vittoria, nessuno quanto lui che, oltre a crederci davvero, è costretto a sperare che l’esercito tenga, per evitare un bagno di sangue a Kiev. Una situazione che in pochi avrebbero immaginato possibile solo alcuni mesi fa, quando l’Ucraina era la nazione più supportata economicamente e militarmente al mondo. Ma ora Zelensky appare un leader solo al comando.

A far trapelare nervosismo nel gabinetto di guerra ucraino è anche la notizia della rimozione del capo delle forze speciali dell’esercito, Viktor Khorenko. Si tratta di una decisione voluta direttamente dal presidente Zelensky, il quale ha deciso di sostituire il corpo militare ucraino, con incarichi di intelligence, sabotaggio e ricognizione. Khorenko, che ricopriva il ruolo dal 2022, è stato sostituito dal colonnello Serhiy Lupanchuk. Tuttavia, non sono state date spiegazioni relative a questa scelta. Intanto la Russia continuna ad attaccare e nelle scorse ore ha inviato decine di droni in altrettante regioni del Paese. Colpite anche le regioni di Kharkiv e Leopoli.