Trump, la mente vacilla. Negli Stati Uniti cresce la preoccupazione tra gli elettori per la salute mentale del presidente, a poco più di un anno dall’inizio del secondo mandato. Secondo una serie di sondaggi resi noti nelle ultime ore, una maggioranza significativa di cittadini americani ritiene che l’età del presidente – che a giugno compirà 80 anni – stia influenzando negativamente la sua lucidità e capacità di governare.

Un recente sondaggio Reuters/Ipsos ha rilevato che circa il 61% degli intervistati considera Trump «sempre più imprevedibile con l’età», un giudizio espresso non solo da gran parte degli elettori democratici e indipendenti, ma anche da una quota non trascurabile di repubblicani.

I dati mostrano inoltre una diminuzione del numero di persone che descrivono il presidente come «mentalmente acuto e capace di affrontare sfide complesse»: questa percezione è passata dal 54% di settembre 2023 al 45% attuale.

Anche altri sondaggi confermano questa tendenza. Le rilevazioni pubblicate da Cnn evidenziano che la preoccupazione per le capacità cognitive di Trump si è intensificata rispetto al passato, con una parte dell’opinione pubblica che mette in relazione la sua età con difficoltà nell’esposizione pubblica e nella gestione degli impegni di governo. In alcune rilevazioni, oltre il 50% degli elettori ha espresso dubbi sulla sua prontezza mentale o fisica per affrontare pienamente il ruolo presidenziale.

Il tema della salute mentale è emerso con forza nel dibattito pubblico proprio alla vigilia del discorso sullo Stato dell’Unione, durante il quale Trump ha pronunciato il suo intervento più lungo di sempre davanti al Congresso, cercando di rivendicare i risultati della sua amministrazione e di galvanizzare il suo elettorato. I risultati delle indagini riflettono un clima politico che continua ad essere fortemente polarizzato: mentre una larga parte dell’elettorato repubblicano continua a esprimere fiducia nella capacità del presidente di guidare il Paese, la generalizzata insoddisfazione nei confronti delle sue performance – su questioni economiche, politiche e istituzionali – alimenta dubbi anche su aspetti legati alla sua capacità di leadership.