“Trump è pazzo”. Tutti lo dicono. E negano di averlo detto

“Trump è pazzo”. Il premier slovacco Robert Fico sarebbe rimasto “scioccato” per lo “stato psicologico” del presidente americano dopo un incontro a Mar-a-Lago. E lo avrebbe riferito ad altri leader durante il Consiglio europeo la settimana scorsa a Bruxelles per discutere delle minacce Usa sulla Groenlandia.

La circostanza, tutt’altro che inverosimile, è resa nota da Politico pagina di approfondimento di politica estera che riferisce di “cinque diplomatici europei informati sulla conversazione” avvenuta tra i capi di Stato e di governo europei. La confidenza ha un peso particolare perché viene dal premier slovacco, certo non ostile a Trump.

Secondo quanto riferito dai diplomatici, scrive la testata paneuropea, Fico avrebbe usato le parole “pericoloso” e “fuori di testa” per descrivere l’impressione ricevuta dal presidente degli Usa durante il loro incontro in Florida. Il premier slovacco non ha espresso le sue osservazioni nel corso dei colloqui formali, ma durante un colloquio confidenziale tra alcuni leader e alti funzionari Ue. Sottolinea la testata che le quattro fonti diverse provengono da altrettanti diversi governi Ue e la quinta sia un alto funzionario europeo e tutte convergono sul contenuto della conversazione riferita dal premier slovacco.

“Nessuno ha sentito nulla, nessuno ha visto nulla, non ci sono testimoni, ma nulla ha impedito a Politico di inventare menzogne” è stata la scontatissima presa di posizione di Fico.

Il premier slovacco ha precisato di concordare “con molte strategie del presidente degli Usa, ma con alcune no. Onestamente mi aspettavo che, dopo la mia dura dichiarazione sul Venezuela, la mia visita negli Usa sarebbe stata annullata. Ciò non è accaduto, il che mi fa apprezzare ancora di più l’incontro con il presidente americano” che equivale a dire, più o meno: se Trump nonostante tutto accetta le critiche e mi invita in Florida non è così fuori controllo come avrei riferito. Dunque il premier slovacco sembra anticipare un’osservazione che poteva provenire dall’entourage di Trump e farla propria per difendere il tycoon. L’osservazione non è insignificante ma non basta a indebolire la drammatica verosimiglianza di tutto il resto. Perchè lo hanno capito anche i ghiacciai della Groenlandia: una presidente che fa rapire un capo di Stato e poche ore dopo fa un’offerta per acquistare l’isola dalla Danimarca proprio bene non sta. E noi di conseguenza.