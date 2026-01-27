Midterm, l’incubo di Trump

Le elezioni di Midterm possono uccidere Donald Trump, politicamente. Per lui non sarebbe così diverso da quell’altra morte. Quella a cui sembra non pensare preferendo perdere il poco tempo che gli rimane pensando al Nobel per la Pace.

Il tempo passa in fretta, soprattutto quando hai un potere che scade e non vuoi cederlo. E se resti ossessionato dall’idea di te stesso. Sono questi i nodi che stringono i pensieri di Trump come un nastro stringe un fascio di spine.

Il tempo che passa per Trump non ha alcuna fascinazione metafisica nè è lo stampo per qualche proponimento morale. E’ solo l’orizzonte del breve periodo, e converge su una data di Novembre, quella designata per le elezioni destinate a cambiare volto al Congresso e, dunque alla politica americana e non solo. I tempi sono stretti ed i sondaggi ingenerosi. Per chi vive nell’incertezza in cui il tycoon finge di non vivere, la navigazione a vista sembra avvisarlo che quel luogo non è lontano, come si avverte l’approssimarsi di una cascata della nebbia dell’acqua che si solleva leggera dal punto in cui tutto avviene, una nuvola silenziosa soffiata via dal frastuono. Quella nuvola deve aver avvolto i pensieri del Presidente e trovato, leggera, una via di accesso.

E’ tutto molto prossimo, vicino. E le cose non vanno bene in casa. L’economia non è quella che il tycoon vorrebbe, e tutto si gioca lì, in quel cortile stretto che sono gli affanni quotidiani della middle class a cui il Venezuela importa quanto una cartaccia che attraversa la strada e la Groenlandia quanto un paio di quanti in pelle di pinguino: nulla. Il problema sono gli scaffali del supermercato, gli affitti, la previdenza, il costo per l’istruzione dei figli, non il “pezzo di ghiaccio” per cui Trump è andato a fare la voce grossa a Davos.