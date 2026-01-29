Chi siamo

Ucraina, sette giorni di tregua

Foto dell'autore

Armando Del Bello

Tregua in Ucraina. Almeno questo è quello che ha detto Vladimir Putin a Donald Trump. Non abbiamo conferme né smentite, per ora. Ma si può ragionevolmente credere che sia vero, sebbene il colloquio non sia intercorso tra individui di provata santità.

A causa del freddo estremo, ho chiesto personalmente al presidente Putin di non aprire il fuoco su Kiev e le altre città per una settimana durante questo periodo e lui ha accettato di farlo. E devo dire che è stato molto bello” ha detto il tycoon con il suo solito linguaggio, tra l’infantile e l’enfatico.

 

Putin, tregua di 7 giorni
Putin dice di sì a Trump (Ansa) – L’intellettualedissidente.it. “

 

Molti hanno detto: ‘Non sprechi la telefonata. Non lo otterrà’. E lui l’ha fatto, e siamo molto contenti che l’abbiano fatto, perché oltre a tutto il resto, non è quello di cui hanno bisogno, missili che colpiscono le loro città. Quindi ho pensato, dovrei dire che ho pensato che fosse una cosa molto, molto buona, e l’Ucraina quasi non ci credevano, ma ne erano molto felici, perché stanno lottando duramente“, ha aggiunto il presidente Usa e non si comprende se questi giorni, se realmente concessi, rappresentano una breve scintilla di quiete nel caos ucraino o possono essere qualcosa di più, il primo passo verso una tregua vera. 

Ma forse la notizia non è così buona per Kiev, al di la della popolazione martire che riuscirà a trarne qualche momento di calma. Perchè una concessione di questa natura, da parte del Cremlino, sembra quasi suggerire il raggiungimento di una certezza, il sentore di un cedimento a breve, sul lato ucraino, che potrebbe essere quello definitivo. E allora questi giorni sembrano tutto tranne che benauguranti. Non il segno di una quiete possibile e prossima a venire, per chi ancora ci crede, ma l’attimo di silenzio spettrale, quello prima del frastuono. E con la beffa di averlo venduto come un dono, questo momento di pace che pace non è.

