Ucraina, sette giorni di tregua

Tregua in Ucraina. Almeno questo è quello che ha detto Vladimir Putin a Donald Trump. Non abbiamo conferme né smentite, per ora. Ma si può ragionevolmente credere che sia vero, sebbene il colloquio non sia intercorso tra individui di provata santità.

“A causa del freddo estremo, ho chiesto personalmente al presidente Putin di non aprire il fuoco su Kiev e le altre città per una settimana durante questo periodo e lui ha accettato di farlo. E devo dire che è stato molto bello” ha detto il tycoon con il suo solito linguaggio, tra l’infantile e l’enfatico.

Molti hanno detto: ‘Non sprechi la telefonata. Non lo otterrà’. E lui l’ha fatto, e siamo molto contenti che l’abbiano fatto, perché oltre a tutto il resto, non è quello di cui hanno bisogno, missili che colpiscono le loro città. Quindi ho pensato, dovrei dire che ho pensato che fosse una cosa molto, molto buona, e l’Ucraina quasi non ci credevano, ma ne erano molto felici, perché stanno lottando duramente“, ha aggiunto il presidente Usa e non si comprende se questi giorni, se realmente concessi, rappresentano una breve scintilla di quiete nel caos ucraino o possono essere qualcosa di più, il primo passo verso una tregua vera.

Ma forse la notizia non è così buona per Kiev, al di la della popolazione martire che riuscirà a trarne qualche momento di calma. Perchè una concessione di questa natura, da parte del Cremlino, sembra quasi suggerire il raggiungimento di una certezza, il sentore di un cedimento a breve, sul lato ucraino, che potrebbe essere quello definitivo. E allora questi giorni sembrano tutto tranne che benauguranti. Non il segno di una quiete possibile e prossima a venire, per chi ancora ci crede, ma l’attimo di silenzio spettrale, quello prima del frastuono. E con la beffa di averlo venduto come un dono, questo momento di pace che pace non è.