Titan, il figliastro di una delle vittime parla dei soldi che erediterà

Il figliastro di una delle vittime del Titan si lascia andare impunemente sui social: i suoi commenti scatenano una certa indignazione.

Si trovava a bordo del sommergibile Titan ed ha perso la vita spinto dall’incontentabile sete di avventura. Hamish Harding era un imprenditore britannico, presidente della compagnia Action Aviation, specializzata in voli privati. La scomparsa prematura ha sconvolto inevitabilmente la serenità della moglie Linda e dei figli. Tre giovani donne ed un figliastro hanno atteso per giorni il suo ritorno, tuttavia – qualcuno ha mostrato maggiore “filosofia” di fronte alla tragedia improvvisa. Il controverso Brian Harding ha pensato bene di godersi il concerto dei Blink-182, proprio mentre le autorità navali si impegnavano disperatamente nella ricerca dei cinque passeggeri dispersi.

“I Blink-182 mi aiutano a superare i momenti difficili” – aveva risposto il ragazzo a tutti coloro che l’hanno accusato di non avere la minima sensibilità. “Prego affinché la missione di salvataggio abbia successo” – ha poi concluso via Twitter. Peccato che, analizzando il profilo social del ragazzo, risulta evidente quanto quest’ultimo ami particolarmente condividere tweet provocatori. Frasi sarcastiche, dichiarazioni supponenti e persino espressioni misogine, talmente forti da spingere il capo del giovane a licenziarlo seduta stante. Come ha reagito Brian alla perdita del posto di lavoro? Semplice, pubblicando l’ennesimo tweet sfrontato.

Brian Harding licenziato per i suoi tweet, il giovane rivela il valore della sua eredità

Il patrigno di Brian Harding ha perso la vita a causa dell’implosione del Titan, questo tuttavia non ha fermato l’impunito figliastro nella condivisione di tweet sarcastici e misogini. Svilimento del genere femminile e frequenti battute fuori luogo avrebbero convinto il capo del giovane, precedentemente impegnato come tecnico del suono a San Diego, a licenziarlo. “Il mio capo mi ha licenziato per i miei tweet!” – ha poi comunicato Brian sull’account Twitter ufficiale. Un profilo che mostra chiaramente la personalità controversa del figliastro di Hamish Harding.

“E’ impossibile essere tristi quando si guarda un seno” – si legge, accompagnato da altre esternazioni simili quali: “Smettete di chiedermi soldi a meno che non siate una donna bellissima, una trans o una modella di OnlyFans” oppure “Cardi B, ti sfiderò a una battaglia rap […] cosa che richiede molta più abilità del tuo agitare il sedere”. Come se non bastasse, in seguito alla conferma del decesso del patrigno, il giovane Harding avrebbe iniziato a vantarsi dei “milioni di dollari da risparmiare”, frutto della sua eredità.

Tra i tweet responsabili di aver prodotto una certa indignazione, citiamo un commento del ragazzo tra gli scatti della modella di OnlyFans, Szasz. Quest’ultima scrisse il 21 giugno scorso: “Posso sedermi su di te?” – Brian commentò: “Si, per favore!”. Questo pochi giorni dopo l’annuncio della morte dei cinque passeggeri del Titan.