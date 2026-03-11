L’Iran non si arrende, Trump ha un problema

L’Iran non sembra vicino ad arrendersi e Trump lo ha capito da subito, quando non ha visto la popolazione civile insorgere. Ma se attacchi uno Stato, fai strage in una scuola per cercare le prove di una storia che tu stesso hai inventato, non puoi passare per amico di quel popolo.

Le rivolte partono dal basso, non da sollecitazioni esterne che hanno il questo caso il nome di Netanyahu. Gli analisti ritengono che il trionfalismo di Donald Trump sull’Iran sia eccessivo e ad uso interno. Teheran si è preparata questa guerra come se fosse l’ultima, e non senza motivo, conoscendo il punto debole dell’Occidente e dei suoi alleati: l’economia.

Gli americani hanno avuto gioco facile nell’abbattere aerei vecchi. In verità l’unica arma su cui gli iraniani hanno creduto sono missili e droni ad un prezzo ragionevole che può comportare una resistenza ad oltranza. E’ il gioco a chi resiste di più tra Washington e Teheran, due mondi completamente diversi, con gli Stati Uniti che guardano alle elezioni di Midterm che consigliano a Trump di guardare con estrema attenzione agli aspetti economici della faccenda. La scommessa dei pasdaran è su quanto Trump potrà resistere alle fiammate inflazionistiche e quanto i Paesi del Golfo potranno reggere alle continue incursioni dal cielo. L’Iran ha una arma formidabile che le offre la posizione geografica. Gli iraniani di droni hanno un numero imprecisato, ma nell’ordine delle decine di migliaia. Se l’obiettivo è mettere in ginocchio i Paesi del Golfo, la loro produzione di carburanti come il turismo, possono andare avanti a lungo.

E intanto gli Uniti stanno intaccando pericolosamente le loro scorte di munizioni. Con questo ritmo di raid e di missili sparati dalle diverse batterie difensive di Patriot, presto il Pentagono vedrà assottigliarsi le scorte strategiche, quelle che non devono mai scendere sotto un certo livello perché lascerebbe scoperti tutti gli altri fronti e gli Stati Uniti stessi.